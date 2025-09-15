वितरिकाओं की साफ-सफाई नहीं हुई, कैसे पहुंचेगा टेल तक पानी

सभी ख्रपतवार से भरी पड़ी है। हर वर्ष अक्टूबर माह के मध्य नहर में जल प्रवाह शुरू किया जाता रहा है।हालांकि बरसात रुकने के बाद सीएडी विभाग ने समय रहते बूंदी ब्रांच सहित वितरिकाओं में मनरेगा के तहत श्रमिक लगाकर साफ-सफाई और जंगल कटिंग का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को समय पर टेल में पानी पहुंचने की उम्मीद दिखाई दी है, लेकिन अब बरसात नहीं होने पर धान की फसल के लिए पानी की मांग बढ़ने की संभावना बनी हुई है। सीएडी विभाग किसानों की मांग पर जल प्रवाह शुरू करता है तो टेल में पानी पहुंचना मुश्किल लग रहा है।