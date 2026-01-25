Bundi : एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

मिल चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पंचायत समिति के पास स्थित नाले से ओवरब्रिज के दोनों ओर सडक़ निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे 400 की आबादी वाले वाले क्षेत्र को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में पहले भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मिल चौराहे निवासी अशोक शर्मा ने बताया कि 15 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।