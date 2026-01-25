Bundi : एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

केशवरायपाटन. सहकारी चीनी मिल चौराहे की इंदिरा कॉलोनी में दो दिन से खड़ा पानी का टैंकर।
केशवरायपाटन. सहकारी चीनी मिल चौराहा व इंदिरा कॉलोनी के बाशिदों को एक पखवाड़े से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है।
पेयजल संकट को देखते हुए वार्ड पार्षद अशोका बाई व पूर्व पार्षद दुर्गा लाल मेघवाल ने शनिवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग को लेकर 27 जनवरी से उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है।
मिल चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पंचायत समिति के पास स्थित नाले से ओवरब्रिज के दोनों ओर सडक़ निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे 400 की आबादी वाले वाले क्षेत्र को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में पहले भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मिल चौराहे निवासी अशोक शर्मा ने बताया कि 15 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इंदिरा कॉलोनी के लोगों को चौराहे व रेलवे स्टेशन के पास से पानी लाना पड़ता है। नगरपालिका की ओर से एक टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके पानी को लोग पीने योग्य नहीं मानते हैं। इस बारे विभाग के सहायक अभियंता अजय गहलोत ने बताया कि विभाग ने पाइप लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया था लेकिन उपभोक्ताओं ने तोड़े गए नल कनेक्शन निशुल्क जोडऩे की मांग कर विरोध किया जिससे काम रोकना पड़ा। इस समस्या का शीघ्र समाधान करवाया जाएगा।
