25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

सहकारी चीनी मिल चौराहा व इंदिरा कॉलोनी के बाशिदों को एक पखवाड़े से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 25, 2026

एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

केशवरायपाटन. सहकारी चीनी मिल चौराहे की इंदिरा कॉलोनी में दो दिन से खड़ा पानी का टैंकर।

केशवरायपाटन. सहकारी चीनी मिल चौराहा व इंदिरा कॉलोनी के बाशिदों को एक पखवाड़े से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है।

पेयजल संकट को देखते हुए वार्ड पार्षद अशोका बाई व पूर्व पार्षद दुर्गा लाल मेघवाल ने शनिवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग को लेकर 27 जनवरी से उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है।

मिल चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पंचायत समिति के पास स्थित नाले से ओवरब्रिज के दोनों ओर सडक़ निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे 400 की आबादी वाले वाले क्षेत्र को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में पहले भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मिल चौराहे निवासी अशोक शर्मा ने बताया कि 15 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इंदिरा कॉलोनी के लोगों को चौराहे व रेलवे स्टेशन के पास से पानी लाना पड़ता है। नगरपालिका की ओर से एक टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके पानी को लोग पीने योग्य नहीं मानते हैं। इस बारे विभाग के सहायक अभियंता अजय गहलोत ने बताया कि विभाग ने पाइप लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया था लेकिन उपभोक्ताओं ने तोड़े गए नल कनेक्शन निशुल्क जोडऩे की मांग कर विरोध किया जिससे काम रोकना पड़ा। इस समस्या का शीघ्र समाधान करवाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : एक पखवाड़े से नहीं हो पा रहा पेयजल संकट का समाधान

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख, नया सत्र एक अप्रेल से शुरू

सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख, नया सत्र एक अप्रेल से शुरू
बूंदी

बजट को लेकर कर्मचारी, पेंशनर व विभिन्न संगठनों की साझा अपेक्षाएं

Bundi : पेंशनर्स के लिए विशेष पैकेज और सुविधाओं में इजाफा करे सरकार
बूंदी

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में शुरू हो सफारी

Bundi : छोटीकाशी के पर्यटन को मिले अन्तरराष्ट्रीय पहचान
बूंदी

Bundi : देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु
बूंदी

Bundi : शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता

शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.