दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

थाने से होती है मॉनीटरिंग

स्थानीय व्यापारियों, शहरवासियों द्वारा बार बार मांग पर करने पर पालिका प्रशासन द्वारा करीब ढाई साल पहले दस लाख की लागत से शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य बाजार और लिंक सड़कों पर उच्च क्षमता के एचडी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनीटरिंग पुलिस थाने में रखी गई और एलइडी थाना परिसर में लगाई गई थी। करीब दस लाख की लागत के कैमरे लगाने के बाद दो माह बाद ही खराब हो गए और तब से बन्द ही पड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा भी पालिका को बार बार शिकायत की गई, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आए दिन हो रही छोटी बड़ी वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। वहीं फुटेज नहीं मिलने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान व पकड़ दूर होती जा रही है