दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

कापरेन. सीसीटीवी कैमरों के लिए थाना परिसर में लगी हुई एलईडी, कैमरे बन्द होने से नही आ रही काम।
कापरेन. शहर के मुख्य चौराहों और मुख्य व्यस्ततम स्थानों पर असमाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए खुदरा किराना व्यापार संघ के आर्थिक सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर बीते दो साल से धूल जमी हुई है। प्रशासन की अनदेखी के चलते सीसीटीवी कैमरों की देखरेख नहीं हो रही है और कैमरे खराब पड़े हुए हैं, जिससे शहर में वारदातों की जांच पड़ताल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर आमजन, व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है। शहर के व्यापारियों, आमजनों ने पालिका प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे ठीक कर चालू करवाने की मांग की है। खुदरा किराना व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश सौगानी, सर्राफा यूनियन अध्यक्ष मुरली मीणा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल, कृषि दवा विक्रेता अध्यक्ष कुंभराज पोकरा, हेमराज नागर, पालिका अध्यक्ष मुकेश मीणा आदि ने शहर में असामाजिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए लाखों की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चालू करवाने की मांग की है।
थाने से होती है मॉनीटरिंग
स्थानीय व्यापारियों, शहरवासियों द्वारा बार बार मांग पर करने पर पालिका प्रशासन द्वारा करीब ढाई साल पहले दस लाख की लागत से शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य बाजार और लिंक सड़कों पर उच्च क्षमता के एचडी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनीटरिंग पुलिस थाने में रखी गई और एलइडी थाना परिसर में लगाई गई थी। करीब दस लाख की लागत के कैमरे लगाने के बाद दो माह बाद ही खराब हो गए और तब से बन्द ही पड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा भी पालिका को बार बार शिकायत की गई, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आए दिन हो रही छोटी बड़ी वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। वहीं फुटेज नहीं मिलने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान व पकड़ दूर होती जा रही है
दोबारा लगवाई एलइडी
किराना व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश सौगानी ने बताया कि कैमरों को ठीक करवाने के लिए कई बार पालिका और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। एलइडी टूटने पर दूसरी बार एलईडी थाने पर लगवाई जा चुकी है। इसके बाद भी कोई मामले को गभीरता से नही ले रहे हैं। जिसके चलते बदमाशों, असामाजिक तत्वों के हौसले भी बुलंद हैं। आए दिन बाइक, ट्रैक्टर आदि चोरी, आपराधिक मामले घटित होते हैं। सीसीटीवी के अभाव में बदमाश पकड़ से दूर रहते हैं।
एसपी से भी की शिकायत
शहरवासियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ही थाने पर लगाई गई एलइडी गिरने से खराब हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत के बाद तत्कालीन थानाधिकारी कमल सिंह द्वारा थाने पर नई एलइडी लगवाई गई है, जो चालू भी है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के ठीक नहीं होने से उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है।
इनका कहना है
सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए प्रयास किए गए थे। पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया था और आठ दस जगह और भी नए कैमरे लगाने के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन पहले के कैमरे ही ठीक नहीं हुए। संवेदक से भी बात हुई थी, लेकिन ठीक करने के लिए कोई नही आया है। फिर से पालिका को अवगत कराया जाएगा।
सुरजीत सिंह, थानाधिकारी, कापरेन
पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चौकसी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पहले से खराब पड़े हुए हैं। मामला जानकारी में आया है। और शीघ्र ठीक करवाने के प्रयास किए जाएंगे। संवेदक से बात की जाएगी।
प्रवीण कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कापरेन
