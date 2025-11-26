Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

शहर के मुख्य चौराहों और मुख्य व्यस्ततम स्थानों पर असमाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए खुदरा किराना व्यापार संघ के आर्थिक सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर बीते दो साल से धूल जमी हुई है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 26, 2025

दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

कापरेन. सीसीटीवी कैमरों के लिए थाना परिसर में लगी हुई एलईडी, कैमरे बन्द होने से नही आ रही काम।

कापरेन. शहर के मुख्य चौराहों और मुख्य व्यस्ततम स्थानों पर असमाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए खुदरा किराना व्यापार संघ के आर्थिक सहयोग से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर बीते दो साल से धूल जमी हुई है। प्रशासन की अनदेखी के चलते सीसीटीवी कैमरों की देखरेख नहीं हो रही है और कैमरे खराब पड़े हुए हैं, जिससे शहर में वारदातों की जांच पड़ताल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर आमजन, व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है। शहर के व्यापारियों, आमजनों ने पालिका प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे ठीक कर चालू करवाने की मांग की है। खुदरा किराना व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश सौगानी, सर्राफा यूनियन अध्यक्ष मुरली मीणा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल, कृषि दवा विक्रेता अध्यक्ष कुंभराज पोकरा, हेमराज नागर, पालिका अध्यक्ष मुकेश मीणा आदि ने शहर में असामाजिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए लाखों की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चालू करवाने की मांग की है।

थाने से होती है मॉनीटरिंग
स्थानीय व्यापारियों, शहरवासियों द्वारा बार बार मांग पर करने पर पालिका प्रशासन द्वारा करीब ढाई साल पहले दस लाख की लागत से शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य बाजार और लिंक सड़कों पर उच्च क्षमता के एचडी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनीटरिंग पुलिस थाने में रखी गई और एलइडी थाना परिसर में लगाई गई थी। करीब दस लाख की लागत के कैमरे लगाने के बाद दो माह बाद ही खराब हो गए और तब से बन्द ही पड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा भी पालिका को बार बार शिकायत की गई, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आए दिन हो रही छोटी बड़ी वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। वहीं फुटेज नहीं मिलने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान व पकड़ दूर होती जा रही है

दोबारा लगवाई एलइडी
किराना व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश सौगानी ने बताया कि कैमरों को ठीक करवाने के लिए कई बार पालिका और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। एलइडी टूटने पर दूसरी बार एलईडी थाने पर लगवाई जा चुकी है। इसके बाद भी कोई मामले को गभीरता से नही ले रहे हैं। जिसके चलते बदमाशों, असामाजिक तत्वों के हौसले भी बुलंद हैं। आए दिन बाइक, ट्रैक्टर आदि चोरी, आपराधिक मामले घटित होते हैं। सीसीटीवी के अभाव में बदमाश पकड़ से दूर रहते हैं।

एसपी से भी की शिकायत
शहरवासियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ही थाने पर लगाई गई एलइडी गिरने से खराब हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत के बाद तत्कालीन थानाधिकारी कमल सिंह द्वारा थाने पर नई एलइडी लगवाई गई है, जो चालू भी है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के ठीक नहीं होने से उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है।

इनका कहना है
सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के लिए प्रयास किए गए थे। पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया था और आठ दस जगह और भी नए कैमरे लगाने के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन पहले के कैमरे ही ठीक नहीं हुए। संवेदक से भी बात हुई थी, लेकिन ठीक करने के लिए कोई नही आया है। फिर से पालिका को अवगत कराया जाएगा।
सुरजीत सिंह, थानाधिकारी, कापरेन

पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चौकसी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पहले से खराब पड़े हुए हैं। मामला जानकारी में आया है। और शीघ्र ठीक करवाने के प्रयास किए जाएंगे। संवेदक से बात की जाएगी।
प्रवीण कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कापरेन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के सरहदी जिलों तक सिमटा सारस का कलरव, दिनोंदिन घटती तादाद

प्रदेश के सरहदी जिलों तक सिमटा सारस का कलरव, दिनोंदिन घटती तादाद
बूंदी

उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता

उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता
बूंदी

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज
बूंदी

Bundi: भतीजे की शादी में गए BJP नेता के परिवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पार्षद पति पर लगे ये गंभीर आरोप

Bundi-Attack
बूंदी

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.