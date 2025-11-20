अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त

यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के 66 लाख 62 हजार किसानों के खातों में कुल 1 हजार 332 करोड़ रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की। प्रदेश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 25 हजार 142 करोड़ रुपए पहुंचाकर किसानों को संबल दिया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जो वर्चुअली राज्य स्तरीय समारोह से जुड़ा रहा।