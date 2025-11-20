अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त

बूंदी. कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम में बैठे अधिकारी।
बूंदी. दीपावली के बाद अन्नदाताओं के लिए बुधवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर (तमिलनाडु) से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की। रबी की बुवाई के सीजन में मिली इस आर्थिक मदद से किसानों को खाद-बीज के लिए बड़ी राहत मिली हैं। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के दुर्गापुरा में आयोजित हुआ।
यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के 66 लाख 62 हजार किसानों के खातों में कुल 1 हजार 332 करोड़ रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की। प्रदेश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 25 हजार 142 करोड़ रुपए पहुंचाकर किसानों को संबल दिया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जो वर्चुअली राज्य स्तरीय समारोह से जुड़ा रहा।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी स्क्रीन पर किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा और बूंदी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी मुकेश मोहन गर्ग मौजूद रहें। अतिथियों ने कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।