जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन

65 वर्ष बाद धानुगांव को मिली वापस ग्राम पंचायत

नैनवां. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सुवानिया ग्राम पंचायत के धानुगांव को 65 वर्ष बाद वापस ग्राम पंचायत बनने का मौका मिला है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के तहत नैनवां पंचायत समिति की सुवानिया ग्राम पंचायत का पुनर्गठन कर पंचायत में स्थित धानुगांव को भी ग्राम पंचायत बना दिया। धानुगांव पहले 1960 तक ग्राम पंचायत मुख्यालय था, जिसमें नौ गांव धानुगांव, पांडुला, भावपुरा, धीरपुर, सुवानिया, सुन्थली, पीपरवाला, खोलाडा, बिजलबा गांव शामिल थे।विभाग ने अब सुवानिया ग्राम पंचायत की जनसंख्या सात हजार से अधिक होने से सुवानिया पंचायत का पुनर्गठन कर पंचायत के नौ गांवों में से चार गांवों धानुगांव, पांडुला, धीरपुर व भावपुरा को अलग कर धानुगांव को नई ग्राम पंचायत बनाने से 65 वर्ष बाद धानुगांव को वापस पंचायत मिल गई।