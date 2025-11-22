Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को जिले की ग्राम पंचायतों को पुर्गगठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन किया है। जिला परिषद की जानकारी अनुसार कुल 104 ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया गया है, वहीं 59 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया गया है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 22, 2025

जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन

जिला परिषद, बूंदी

बूंदी. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को जिले की ग्राम पंचायतों को पुर्गगठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन किया है। जिला परिषद की जानकारी अनुसार कुल 104 ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया गया है, वहीं 59 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया गया है। ऐसे में अब जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या दो सौ से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। तथा आने वाले पंचायत राज चुनाव भी विभाग द्वारा जारी इसी सूची के आधार पर करवाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में अभी कुल 182 ग्राम पंचायतें है।

बदल गया मतदाताओं का गणित
जिले के सभी उपखण्ड में ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन होने के बाद अधिकांश ग्राम पंचायतों में जातिगत मतदाताओं का गणित बदल गया है। कुछ ग्राम पंचायतों में समीप के अन्य गांवों को मिलाया गया है तो कुछ में बड़े गांव को अतिरिक्त ग्राम पंचायत बना दिया गया है। ऐसे में चुनाव के पहले वार्डों का पुनर्सीमांकन भी होगा। ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कई जमीनों नेताओं का दबदबा भी कम हो जाएगा तथा उन्हें नई जमीन तलाशनी पड़ेगी।

यह बनी नई ग्राम पंचायतें
पुर्नगठन के बाद पंचायत समिति केशवरायपाटन में नीमोठा, ईश्वरनगर, बोरदामाल, नयागांव, कोडक्या, ढगारिया, धरावन, जयनगर, पापड़ा, छत्रपुरा, अनघोरा, झुंवासा और जगन्नाथपुरा, हिण्डोली में खटावदा, अमरत्या, अशोकनगर, ढगारिया, दांता, रेण, नारायणपुर, मरडिया, गणेशगंज, दलेलपुरा, बासनी, सिंघाडी, सोरण और फालेण्डा, तालेड़ा में जलोदी, भवानीपुरा, भरताबावडी, ठीकरिया कला, सीतापुरा, मेहराना, कंवरपुरा, देवरिया, बिजाडी, ढसालिया, बूंदी में शिवशक्ति का खेडा, शाहपुरा, अस्तोली, मेघारावत की झोपडिया, उमरच, महरामपुरा, गुंवार, अखेड, काटूनारा, जावरा,ओकारपुरा और जखाणा तथा नैनवां में नीमखेडा,मानपुरा प्रथम, मैणा, धानुगांव, ढाढून, बम्बूली, खोडी, बिशनपुरा, मानपुरा द्वितीय, और लुहारपुरा नई पंचायतें बनाई गई हैं।

65 वर्ष बाद धानुगांव को मिली वापस ग्राम पंचायत
नैनवां. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सुवानिया ग्राम पंचायत के धानुगांव को 65 वर्ष बाद वापस ग्राम पंचायत बनने का मौका मिला है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के तहत नैनवां पंचायत समिति की सुवानिया ग्राम पंचायत का पुनर्गठन कर पंचायत में स्थित धानुगांव को भी ग्राम पंचायत बना दिया। धानुगांव पहले 1960 तक ग्राम पंचायत मुख्यालय था, जिसमें नौ गांव धानुगांव, पांडुला, भावपुरा, धीरपुर, सुवानिया, सुन्थली, पीपरवाला, खोलाडा, बिजलबा गांव शामिल थे।विभाग ने अब सुवानिया ग्राम पंचायत की जनसंख्या सात हजार से अधिक होने से सुवानिया पंचायत का पुनर्गठन कर पंचायत के नौ गांवों में से चार गांवों धानुगांव, पांडुला, धीरपुर व भावपुरा को अलग कर धानुगांव को नई ग्राम पंचायत बनाने से 65 वर्ष बाद धानुगांव को वापस पंचायत मिल गई।

अधिसूचना के अनुसार कुल 59 ग्राम पंचायतें नवसृजित हुई है। कुल 104 ग्राम पंचायजों को पुर्नगठित किया गया है। पूर्व में जिले में 182 ग्राम पंचायतें थी, जो अब कुल 241 ग्राम पंचायतें हो गई है। अधिसूचना के अनुसार हिण्डोली में 14, तालेड़ा व नैनवां में दस-दस, बूंदी में 12 एवं केशवरायपाटन में 13 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। कुछ दिनों में जिले की पंचायत समितियों को लेकर भी अधिसूचना जारी होगी।
रवि वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 12:11 pm

Published on:

22 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान

मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान
बूंदी

दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा

दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा
बूंदी

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने
बूंदी

आंखों की रोशनी हुई कम, फिर भी दौड़ा रहे है वाहन

आंखों की रोशनी हुई कम, फिर भी दौड़ा रहे है वाहन
बूंदी

खाद के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कतार में, फिर भी बैरंग लौटे

खाद के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कतार में, फिर भी बैरंग लौटे
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.