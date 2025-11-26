Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

थाने जाने का झंझट खत्म एप के जरिए दो सूचना, लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस

मोबाइल धारक चाहे महिला हो या पुरुष, छात्र हो या फिर छात्रा बस अपने मोबाइल में राजकॉप ऐप डालनलोड कर लीजिए। यौन उत्पीडऩ और ङ्क्षहसा सहित किसी भी परेशानी में घिर जाए तो सिर्फ राजकॉप पर सूचना दे दीजिए। इतना करते ही पुलिस आपकी लोकेशन के आधार पर दस्तक देकर आपकी सहायता में जुट जाएगी।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 26, 2025

थाने जाने का झंझट खत्म एप के जरिए दो सूचना, लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

बूंदी. मोबाइल धारक चाहे महिला हो या पुरुष, छात्र हो या फिर छात्रा बस अपने मोबाइल में राजकॉप ऐप डालनलोड कर लीजिए। यौन उत्पीडऩ और ङ्क्षहसा सहित किसी भी परेशानी में घिर जाए तो सिर्फ राजकॉप पर सूचना दे दीजिए। इतना करते ही पुलिस आपकी लोकेशन के आधार पर दस्तक देकर आपकी सहायता में जुट जाएगी।

जिला पुलिस की कालिका यूनिट प्रतिदिन महाविद्यालय के आस पास छात्राओं को एप के प्रति जागरूक कर एप डाउनलोड करवा रही है, जिससे छात्राओं को भी सुरक्षा महसूस होने लगी है। वैसे तो इस ऐप को प्रदेश के करीब 20 लाख अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका उपयोग कम हो पा रहा है। सडक़ पर मारपीट, लूट या किसी भी तरह की हिंसा के शिकार लोग अक्सर पुलिस थानों के चक्कर लगाते हैं और कई बार सुनवाई नहीं होने की शिकायत भी करते हैं। जबकि जानकारी के अभाव में वह यह नहीं जानते कि उनके मोबाइल में ही पुलिस मौजूद है।

राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर ङ्क्षहसा के शिकार होने पर कुछ ही मिनटों में पुलिस को मौके पर बुलाया जा सकता है। ऐप में कई उपयोगी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे लोग पुलिस स्टेशन गए बिना ही कई कार्य कर सकते हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही पुलिस की इंटरनेट सर्विस की गति बढ़ाने और रेस्पॉन्स टाइम कम करने के दिशा-निर्देश दिए थे।
पुलिस की मदद ऐसे लें
राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। सबसे ऊपर नीड हेल्प का ऑप्शन आता है। उसे क्लिक करके ओके करते ही आपकी लोकेशन पुलिस की स्क्रीन पर पहुंच जाती है। स्लाइड टू कंटीन्यू करने पर दो विकल्प मिलते हैं। यौन उत्पीडऩ या ङ्क्षहसा। अपने साथ हो रही घटना को चिन्हित कर सबमिट करें। कुछ ही क्षण में पुलिस का फोन आएगा। जानकारी लेकर टीम को मौके पर भेज दिया जाएगा। यदि मोबाइल चोरी, लूट या गुम हो जाए और उसमें बैंक या ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित जानकारी हो, तब भी थाना या बैंक जाने की जरूरत नहीं। ऐप में मोबाइल ब्लॉक कराने का विकल्प है। आवश्यक जानकारी भरने पर मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएगी। मोबाइल मिलने पर इसी
ऐप से अनब्लॉक भी कराया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / थाने जाने का झंझट खत्म एप के जरिए दो सूचना, लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: भतीजे की शादी में गए BJP नेता के परिवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पार्षद पति पर लगे ये गंभीर आरोप

Bundi-Attack
बूंदी

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया
बूंदी

Bundi: कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की मौत, ट्रेन में सो रही थी बहन, स्टेशन पर ही गिर गया भाई, दोनों साथ में जा रहे थे बिहार

NEET Student Death
बूंदी

नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में
बूंदी

दो वर्ष में भी नहीं मिले बसोली रेंज कार्यालय को कर्मचारी

दो वर्ष में भी नहीं मिले बसोली रेंज कार्यालय को कर्मचारी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.