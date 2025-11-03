परशुराम वाटिका में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई

इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रों का जाप, अनुष्ठान, और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई गई। विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, ओमप्रकाश डिंगल, सभापति सरोज अग्रवाल, पूर्व सभापति मधु नुवाल, समाजसेवी मदन गोपाल शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा समिति के जिलाध्यक्ष मिथलेश दाधीच ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. दिव्या शर्मा, डॉ.पीयूष कांत शर्मा, डॉ. सुरभि शर्मा, मंदिर निर्माण समिति के सदस्य घनश्याम दुबे, राजेंद्र भारद्वाज, लोकेश सुखवाल, संजय शर्मा आदि व्यवस्था में जुटे रहे।