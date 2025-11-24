हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था

अब निरीक्षण कागजों में नहीं होगा

मुख्यालय से मिले आदेश के अनुसार अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा। इसमें आगारों में कार्यरत प्रबंधक यातायात, यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा। खास बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत निरीक्षण सुबह 9:30 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे, ताकि बसों की वास्तविक संचालन स्थिति में जांच हो सके।

…तो अमान्य होगी वाहनों की चेकिंग

नए आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि शेष बचे चार दिन यानि मंगलवार से शुक्रवार तक निरीक्षण दल को वीटीएस, ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए प्रतिदिन कम से कम 10 वाहनों की चेङ्क्षकग अनिवार्य रूप से करनी होगी। यह वीडियो चेङ्क्षकग शाखा के टेलीग्राम नंबर 83063-00235 पर अपलोड करना होगा। बिना अपलोड किए गए वीडियो वाले वाहनों की चेङ्क्षकग अमान्य मानी जाएगी।