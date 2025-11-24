Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था

प्रदेश की रोडवेज बसों में यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावी बनाने व घाटे से पाटने के लिए निगम ने रोडवेज की बसों के निरीक्षण प्रणाली को हाईटेक बनाया है। अब निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन निरीक्षण करते हुए हर माह कम से कम 150 वाहनों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 24, 2025

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था

बूंदी बस स्टैण्ड

बूंदी. प्रदेश की रोडवेज बसों में यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावी बनाने व घाटे से पाटने के लिए निगम ने रोडवेज की बसों के निरीक्षण प्रणाली को हाईटेक बनाया है। अब निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन निरीक्षण करते हुए हर माह कम से कम 150 वाहनों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा। बकायदा इसका पांच मिनट का वीडिय़ो भी बनाना होगा और उसको अपलोड़ होने पर ही उसका निरीक्षण मान्य होगा। निगम की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान ने प्रदेश के सभी मुख्य प्रबंधक को आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए
कहा है। इधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह नया सिस्टम न केवल निरीक्षण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि निगम के राजस्व में वृद्धि तथा बस संचालन की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अब निरीक्षण कागजों में नहीं होगा
मुख्यालय से मिले आदेश के अनुसार अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा। इसमें आगारों में कार्यरत प्रबंधक यातायात, यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा। खास बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत निरीक्षण सुबह 9:30 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे, ताकि बसों की वास्तविक संचालन स्थिति में जांच हो सके।
…तो अमान्य होगी वाहनों की चेकिंग
नए आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि शेष बचे चार दिन यानि मंगलवार से शुक्रवार तक निरीक्षण दल को वीटीएस, ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए प्रतिदिन कम से कम 10 वाहनों की चेङ्क्षकग अनिवार्य रूप से करनी होगी। यह वीडियो चेङ्क्षकग शाखा के टेलीग्राम नंबर 83063-00235 पर अपलोड करना होगा। बिना अपलोड किए गए वीडियो वाले वाहनों की चेङ्क्षकग अमान्य मानी जाएगी।

दर्ज करनी होगी यह जानकारी
निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारी को वीडियों में वाहन नंंबर, आगार का नाम, निरीक्षण का समय, निरीक्षक का नाम और वीडियो की अवधि दर्ज करनी होगी। प्रतिदिन अपलोड किए जाने वाले वीडियों की संख्या के आधार पर ही प्रतिदिन की निरीक्षण रिपोर्ट मान्य होगी। आदेश में निर्देशों की कठोरता से पालना करने के लिए कहा गया है।

निरीक्षण की खास बातें
हर माह 150 वाहनों का मासिक निरीक्षण
प्रत्येक बस का पांच मिनट का वीडिय़ो अनिवार्य, इससे कम मान्य नहीं होगा।
शनिवार से सोमवार वीडियों प्रमाण से चेङ्क्षकग
मंगलवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन व वीटीएस से 10 वाहन प्रति दिन जाचंने होंगे।

मुख्यालय के निर्देशानुसार निरीक्षकों को सघन चेङ्क्षकग कार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है, जिसमें वीडियो कॉङ्क्षलग एवं वीटीएस के माध्यम से भी बसों की चेङ्क्षकग की जा सकेगी एवं राजस्व रिसाव पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। बूंदी आगार में उक्त निर्देशों की पालना प्रारंभ कर दी गई है।
घनश्याम गौड़, मुख्य प्रबंधक, बूंदी डिपो

