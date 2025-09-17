धानमंडी में बस स्टैण्ड के लिए चिह्नित भूमि उपयुक्त नहीं

बूंदी. धानमंडी में बस स्टैण्ड के लिए चिह्नित भूमि पर आगार प्रबंधक द्वारा आपत्ति जताई जाने के बाद मंगलवार को निगम के उच्चाधिकारियों व जिला कलक्टर ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया।
जानकारी अनुसार निगम के कार्यकारी निदेशक प्रशासन चांद मल वर्मा, कार्यकारी प्रबंधक सम्पति दिनेश नागर, आगार प्रबंधक घनश्याम गौड व मंडी सचिव क्रांति मीना ने जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने धानमंडी में बस स्टैण्ड के लिए चिह्नित की गई भूमि का अवलोकन किया। मौके पर कार्यकारी निदेशक प्रशासन सहित अन्य ने अतिक्रमण होने, कॉलोनी के मकान बने होने, एफसीआई का गोदाम, दुकानें बनी होने आदि समस्याएं जिला कलक्टर को बताई। तथा बस स्टैण्ड के लिए रोड से लगती हुई भूमि होना आवश्यक बताया। करीब 15 मिनट तक चिह्नित स्थल का अवलोकन करने के बाद भूमि बस स्टैण्ड के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई।
इससे पूर्व जिला कलक्टर कार्यालय में भी धानमंडी में बस स्टैण्ड के लिए चिह्नित की गई भूमि के बारे में विचार विमर्श किया गया। गोरतलब है कि पूर्व में आगार प्रबंधक द्वारा आपत्ति जताई जाने के बाद निगम उच्चाधिकारियों मौके का अवलोकन किया है। अब उक्त भूमि को बस स्टैण्ड के लिए उपयुक्त नहीं माना है।
डेढ़ वर्ष से फरार भेड़ चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
केशवरायपाटन . केशवरायपाटन थाना पुलिस ने भेड़ चोरी के मामले में डेढ़ वर्ष से फरार दो आरोपियों राकेश बंजारा व प्रभु बंजारा को गिरफ्तार किया है। मामले में चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है । जानकारी अनुसार 10 जून 2024 को फरियादी भंवरलाल पुत्र सांवता गुर्जर निवासी डाकला का खेङा थाना बसोली ने रिपोर्ट दी बताया था कि 10 जून 2024 को सुबह करीब 4 बजे सभी अपनी भेडों को लेकर ग्राम सुवासा के पास सेंदडी रोड के पास सो रहे थे, सुबह करीब 4-4.30 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि 4-5 व्यक्ति भेडो को वैन मे डाल रहे थे। आवाज लगाने पर भागने लगे। उनका अपनी मोटर साइकिलों से पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आए। आरोपी 17 भेड़ों को चोरी करके ले गए। मामले में दो शातिर आरोपी राकेश बंजारा पुत्र मदन व प्रभू बंजारा पुत्र बिहारी बंजारा निवासीगण कोहनी ( कछालिया) थाना डाबी गिरफ्तार किया गया है।