धानमंडी में बस स्टैण्ड के लिए चिह्नित भूमि उपयुक्त नहीं

डेढ़ वर्ष से फरार भेड़ चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

केशवरायपाटन . केशवरायपाटन थाना पुलिस ने भेड़ चोरी के मामले में डेढ़ वर्ष से फरार दो आरोपियों राकेश बंजारा व प्रभु बंजारा को गिरफ्तार किया है। मामले में चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है । जानकारी अनुसार 10 जून 2024 को फरियादी भंवरलाल पुत्र सांवता गुर्जर निवासी डाकला का खेङा थाना बसोली ने रिपोर्ट दी बताया था कि 10 जून 2024 को सुबह करीब 4 बजे सभी अपनी भेडों को लेकर ग्राम सुवासा के पास सेंदडी रोड के पास सो रहे थे, सुबह करीब 4-4.30 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि 4-5 व्यक्ति भेडो को वैन मे डाल रहे थे। आवाज लगाने पर भागने लगे। उनका अपनी मोटर साइकिलों से पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आए। आरोपी 17 भेड़ों को चोरी करके ले गए। मामले में दो शातिर आरोपी राकेश बंजारा पुत्र मदन व प्रभू बंजारा पुत्र बिहारी बंजारा निवासीगण कोहनी ( कछालिया) थाना डाबी गिरफ्तार किया गया है।