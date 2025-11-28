नहर के बीच में जमा मिट्टी को हटाया, जल प्रवाह बढ़ा

विभाग के कनिष्ठ अभियंता विष्णु सेन ने बताया कि पापड़ी माइनर में मेगा हाइवे के किनारे पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के समीप किसानों के खेत में हंकाई जुताई के दौरान ट्रैक्टर निकलने से नहर में मिट्टी भर गई थी, जिससे जल प्रवाह आगे नहीं बढ़ रहा था। क्षेत्र किसानों द्वारा कर्मिकों द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मामले की जानकारी होने से नहर में जमा मिट्टी को जेसीबी मशीन से हटा कर अवरोध को दूर किया गया, ताकि टेल क्षेत्र में समय पर व पर्याप्त पानी पहुंच सके।