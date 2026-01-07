तीन साल पहले बन गई नगरपालिका पर अब तक सड़क, रोशनी और नाली की सुविधा से महरुम

हिण्डोली. ग्राम पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत हुए तीन वर्ष होने के बाद भी कस्बा सहित आसपास के मजरे व गांव विकास की बांट जोह रहे हैं। यहां पर गांव व मजरों में विकास तो दूर रोशनी की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। वर्ष 2022 में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हिण्डोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत किया था, जिसके बाद से ही कई उतार चढ़ाव आए। निर्माण कार्य की स्वीकृति पट्टे सहित अन्य विकास कार्य नहीं होने के कारण यहां के लोगों ने नगरपालिका से वापस ग्राम पंचायत बनाने की भी मांग की थी।