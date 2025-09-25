Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

पुरानी की तुलना में नई बसों के बीच डेढ़ इंच कम गेप बढ़ा रहा दर्द

राजस्थान सरकार की ओर से रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई नई बसें (बीएस-6 मॉडल की) अत्याधुनिक तकनीक व अतिरिक्त सुविधा तो प्रदान कर रही हैं, लेकिन लंबे सफर में यात्रियों के घुटनों का दर्द भी बढ़ा रही है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 25, 2025

पुरानी की तुलना में नई बसों के बीच डेढ़ इंच कम गेप बढ़ा रहा दर्द
रोडवेज बस में सफर करते यात्री।

बूंदी. राजस्थान सरकार की ओर से रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई नई बसें (बीएस-6 मॉडल की) अत्याधुनिक तकनीक व अतिरिक्त सुविधा तो प्रदान कर रही हैं, लेकिन लंबे सफर में यात्रियों के घुटनों का दर्द भी बढ़ा रही है। नई बसों में पुरानी की तुलना में डेढ़ इंच गेप कम है। यह ही दर्द का कारण बन रहा है।
वर्ष 2024 में राजस्थान रोडवेज ने 510 नई बसें खरीद कर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का काम किया। दरअसल, नई बसों में सीटों के बीच का गेप कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से पैर आरामदायक स्थिति में नहीं रह पाते। वहीं यात्रियों को अंदर की तरफ सीटों पर जाने में भी परेशानी हो रही है।

बस उतनी ही लम्बी, पर सेंसर ने बढ़ाई परेशानी
पुरानी बस के मुकाबले नई बसों में सीट के बीच का गेप कम कर दिया गया, जिससे सीट पर बैठने पर 5 फीट 8 जैसी सामान्य लंबाई वाले व्यक्ति के अगली सीट पर घुटने टकराते हैं। पुरानी रोडवेज बसों की लंबाई-32 फीट और चौड़ाई 8.6 फीट है तथा सीटों की संख्या-47 हैं। निर्धारित मापदंड के अनुसार नई बसों की लबाई-चौड़ाई और सीटों की संख्या भी इतनी ही है, लेकिन नई बसें बीएस-6 मॉडल की होने के कारण उनमें सेंसर बढ़ा दिए गए हैं। पुरानी बसों में 14 सेंसर दिए हुए हैं, जबकि नई बसों में 28 सेंसर हैं, जिसके कारण सेंसर कंट्रोलिंग इश्यू बॉक्स 9 बाई 6 इंच से बढ़ाकर करीब ढाई बाई ढाई फीट कर दिया गया है।

यह बोले-यात्री और परिचालक
बूंदी से हरिद्धार की बस में यात्रा कर रही सुगंधा बाई व रीना ने बताया कि में चार से पांच बार नई बस में सफर कर चुके हैं। इस बस में ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते है। थकान होने के साथ ही पैर दर्द करने लग जाते हैं। घुटने जवाब दे जाते है। वहीं एक परिचालक ने बताया कि नई बसे अत्याधुनिक व आज के हिसाब से यात्री सुविधा के हिसाब से सहीं है, लेकिन सीटों के बीच का गेप यात्रियों को परेशान कर रहा है। पुरानी बसों की तुलना में नई बसों के बीच का गेप डेढ़ इंच कम कर दिया गया हैं, तो परेशानी लाजमी है।

इनका कहना है
बस बाॅडी टीम ने निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए बीएस-6 मॉडल की बसें डिजाइन की है। यात्रियों के फीड बैक में अगर कोई शिकायत है तो उसको मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा।
घनश्याम गौड़, मुख्य प्रबंधक, बूंदी डिपो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पुरानी की तुलना में नई बसों के बीच डेढ़ इंच कम गेप बढ़ा रहा दर्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.