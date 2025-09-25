पुरानी की तुलना में नई बसों के बीच डेढ़ इंच कम गेप बढ़ा रहा दर्द

बस उतनी ही लम्बी, पर सेंसर ने बढ़ाई परेशानी

पुरानी बस के मुकाबले नई बसों में सीट के बीच का गेप कम कर दिया गया, जिससे सीट पर बैठने पर 5 फीट 8 जैसी सामान्य लंबाई वाले व्यक्ति के अगली सीट पर घुटने टकराते हैं। पुरानी रोडवेज बसों की लंबाई-32 फीट और चौड़ाई 8.6 फीट है तथा सीटों की संख्या-47 हैं। निर्धारित मापदंड के अनुसार नई बसों की लबाई-चौड़ाई और सीटों की संख्या भी इतनी ही है, लेकिन नई बसें बीएस-6 मॉडल की होने के कारण उनमें सेंसर बढ़ा दिए गए हैं। पुरानी बसों में 14 सेंसर दिए हुए हैं, जबकि नई बसों में 28 सेंसर हैं, जिसके कारण सेंसर कंट्रोलिंग इश्यू बॉक्स 9 बाई 6 इंच से बढ़ाकर करीब ढाई बाई ढाई फीट कर दिया गया है।