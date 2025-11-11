तालाब के ओवरफ्लो पानी के बहाव ने उजाड़ दी वन विभाग की पौधशाला

मामला वन विभाग के अधिकारियों की जानकारी में होने के बाद भी नर्सरी लावारिस हाल में छोड़ दिए जाने से तालाब की पाळ ओवर फ्लो के पानी से ढही रियासतकालीन छतरियां व बावड़ी से उखड़े शिल्प कला के दुर्लभ पत्थरों को भी उठाकर ले जा रहे है। मुख्य द्वार से पौधशाला के ब्लॉक तक कि सड़क भी बह गई। सड़क बह जाने रास्ते मे खाइयां नुमा गड्ढे हो जाने पौधशाला तक अब कोई वाहन नहीं पहुंच सकता। नर्सरी में कार्यालय से जुड़वा ही वन कर्मियों के रहने के लिए विभाग का भवन भी बना हुआ है। तालाब ओवर फ्लो होने से भवन का अगस्त माह में ही आधा भवन भी धराशाही हो गया था। ढहे भवन के जंगले व अन्य सामान भी लोग उठाकर ले गए।