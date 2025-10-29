खेतों में कटकर पड़ी धान की फसल हुई जलमग्न

पचीपला मेज नदी की पुलिया हुई जलमग्न

नोताडा. क्षेत्र में रविवार रात्रि से शुरू हुआ बरसात का दौर मंगलवार को भी शाम तक अनवरत जारी रहा,जिसके चलते अब खेतों में पानी भरने लगा है। खेतों में हाथ से कटाई करके रख रखे धान के पूळे पानी में डूब गए, जिनको किसान परिवार बरसती बरसात में खेतों से उठा उठाकर मेड़ों पर रखते नजर आए। वहीं किसानों ने खुले में लगा रखे धान के ढेरों को बरसात से बचाव के लिए तिरपालों से तो ढक रखा था, लेकिन अधिक बरसात होने से पानी बहकर धान के ढेरों के निचे घुस गया जिसको लेकर किसान पानी को रोकने का प्रयास करते नजर आए।उधर लगातार बरसात से मेज नदी में पानी की आवक होने से पचीपला की पुलिया जलमग्न हो गई जिससे बूंदी लाखेरी मार्ग बंद रहा।