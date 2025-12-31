चल फिर नहीं पा रहा था पैंथर, उपचार से पहले हो गई मौत

बूंदी. पैंथर के पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद टीम।
बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज में सोमवार रात एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृत पैंथर का मंगलवार को बूंदी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर वन विभाग ने मामले की जांच शुरु की है।
जानकारी अनुसार सोमवार शाम को खटकड़ क्षेत्र के जावरा की झोपडियां व गुढ़ा मकदू गांवों के बीच पूछड़ी के देवनारायण की वन चौकी के पास एक पैंथर के चलने फिरने में अक्षम होने की सूचना एक चरवाहे ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू करने की कार्यवाही शुरू की।
टीम ने बड़ी मशक्कत से पैंथर को जाल से पकडक़र पिंजरे में लिया और इलाज के लिए कोटा ले जाने की तैयारी शुरू की। इसी बीच पैंथर ने रात्रि करीब 12 बजे दम तोड़ दिया। मृत पैंथर को बूंदी स्थित डिविजन कार्यालय हनुमंत वाटिका लेकर आए।
मंगलवार दोपहर पैंथर का सरिस्का टाइगर रिजर्व के डॉ. दीनदयाल मीना, बूंदी पशु चिकित्सालय के डॉ. जितेंद्र सिंह व डॉ. मुकेश की तीन चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत का कारण न्युमोनिया बताया गया है।