चल फिर नहीं पा रहा था पैंथर, उपचार से पहले हो गई मौत

जानकारी अनुसार सोमवार शाम को खटकड़ क्षेत्र के जावरा की झोपडियां व गुढ़ा मकदू गांवों के बीच पूछड़ी के देवनारायण की वन चौकी के पास एक पैंथर के चलने फिरने में अक्षम होने की सूचना एक चरवाहे ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू करने की कार्यवाही शुरू की।