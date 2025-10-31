बादलिया बाग की रियासतकालीन बावड़ी भी तालाब में समाई

सुरक्षा के लिए पक्की चारदीवारी का निर्माण कराया था। दो तरफ से चारदीवारी का बड़ा हिस्सा भी तालाब में समा गया। बाग में कई प्रकार के छाया, फूल व फलदार वृक्षों से सरसब्ज किया था। अन्दर फूलवारी के लिए अलग अलग जोन व क्यारियां बनी हुई हैं, क्यारियों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्के धोरे बने हुए हैं। पानी के लिए बावड़ी थी जो भी ढहकर तालाब में समा गई।

इसी तरह कनक सागर तालाब के किनारे भी बगीची का निर्माण हुआ था जिसे आज भी बागरियो की बगीची के नाम से जाना जाता है। जो भी उजड़ जाने से खाका बनकर रह गया। जो भी तालाब की डूब में आया हुआ है। कनकसागर के किनारे स्थित द्वारिकाधीश बगीची को कुछ लोगों ने हर्बल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए कई प्रकार के पौधे लगाए थे। हर्बल पार्क को संरक्षण नहीं मिल पाया। पार्क की दीवार टूट गई। जिससे मरम्मत नहीं हो पाई। हर्बल पार्क से बागरियों की बगीची के बीच को सुरक्षा दीवार बनाकर पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया जिसे भी अधूरा ही छोड़ दिया। तालाब के लबालब होने से द्वरिकाधीश व बागरियों की बगीची पानी में डूबी हुई है। कनकसागर के किनारे स्थित रियासतकालीन बावडी पूर्व में ही तालाब में समा चुकी।