पेंच की रानी तीसरे दिन भी चकमा देकर जंगल में भागी, आज फिर होगी तलाश

खतरा देखकर टाल दिया ट्रेंकुलाइज

टीम ने बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने के लिए गन तैयार किया, लेकिन मौका मुआयना करने पर टीम ने देखा कि बाघिन एक जलाशय के नजदीक है। यदि बाघिन को गन से ट्रेंकुलाइज किया जाता तो संभव था कि वह बेहोशी की हालत में जलाशय में भी जा सकती है, जो कि उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था। बाघिन को काबू में (डार्टिंग) करना असुरक्षित था, क्योंकि लडखड़ाती बाघिन के पानी में गिरने का खतरा था। टीम ने बाघिन के थोड़ा सुरक्षित स्थान पर जाने का इंतजार किया, लेकिन बाघिन ने आस-पास की स्थिति को महसूस किया और तेजी से वहां से हट गई। इसके बाद बाघिन को हाथी दस्तों के जरिए दोपहर तक ट्रैक किया गया, लेकिन वह उस क्षेत्र में नहीं मिली।