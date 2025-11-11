बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

केशवरायपाटन। केशव रंगमंच पर बृज की होली का दृश्य
केशवरायपाटन. कार्तिक मेले में छह दिवसीय रासलीला का समापन रविवार रात को बृज की होली लीला के साथ समापन किया गया। भगवान राधाकृष्ण की मनमोहक झांकी की आरती के बाद लीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन करते हुए कलाकारों ने लीला में बृज की मिठास घोलते हुए अभिनय किया। लीला के शुभारंभ में गोपियों का यमुना में जल भरने जाने की झांकी सजाई।
आज ठाडो थी बिहारी यमुना तट पे, मत जइयो कोई पनघट पै, गोपियों के संवाद ने दर्शकों का मन जीत लिया। लीला में भगवान कृष्ण के दान मांगना और फागुन मास की शुरुआत के साथ राधारानी के बरसाने से नंदगांव होली का निमंत्रण देने के बाद, वहा से ग्वाल धेनू बालों के साथ भगवान कृष्ण का बरसाने में होली खेलने जाना और वहा कृष्ण सखा और सखियों के मध्य हास्य-व्यंग्य के संवादों और मंचन के दृश्यों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। हास्य व्यंग के बीच लठमार होली एंव फूलों की होली के मंचन ने केशव नगरी को बृजभूमि बना दिया।
राधा कृष्ण के स्वरूप बने कलाकारों ने दर्शकों के मध्य जाकर लठ और फूलों की होली खेली। इस बीच, बृज भाषा में होली के मधुर भजनों आज बिरज में होरी रे रसिया, पर दर्शक झूम उठे। होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, दर्शन दे निकस अटा में से दर्शन दे, तूहे श्री वृषभानु नंदिनी, ओ वारे रसिया। भजनों पर दर्शक झूम उठे। इससे पहले केशव रंगमंच पर लीला समापन समारोह में मुख्य अतिथि शिव वाटिका महंत बाबा महामंडलेश्वर बालक दास महाराज थे। इस अवसर पर सहित समाजसेवियों का कार्तिक मेला समिति की ओर से अभिनन्दन किया।
