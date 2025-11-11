बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

आज ठाडो थी बिहारी यमुना तट पे, मत जइयो कोई पनघट पै, गोपियों के संवाद ने दर्शकों का मन जीत लिया। लीला में भगवान कृष्ण के दान मांगना और फागुन मास की शुरुआत के साथ राधारानी के बरसाने से नंदगांव होली का निमंत्रण देने के बाद, वहा से ग्वाल धेनू बालों के साथ भगवान कृष्ण का बरसाने में होली खेलने जाना और वहा कृष्ण सखा और सखियों के मध्य हास्य-व्यंग्य के संवादों और मंचन के दृश्यों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। हास्य व्यंग के बीच लठमार होली एंव फूलों की होली के मंचन ने केशव नगरी को बृजभूमि बना दिया।