Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

कार्तिक मेले में छह दिवसीय रासलीला का समापन रविवार रात को बृज की होली लीला के साथ समापन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 11, 2025

बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

केशवरायपाटन। केशव रंगमंच पर बृज की होली का दृश्य

केशवरायपाटन. कार्तिक मेले में छह दिवसीय रासलीला का समापन रविवार रात को बृज की होली लीला के साथ समापन किया गया। भगवान राधाकृष्ण की मनमोहक झांकी की आरती के बाद लीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन करते हुए कलाकारों ने लीला में बृज की मिठास घोलते हुए अभिनय किया। लीला के शुभारंभ में गोपियों का यमुना में जल भरने जाने की झांकी सजाई।

आज ठाडो थी बिहारी यमुना तट पे, मत जइयो कोई पनघट पै, गोपियों के संवाद ने दर्शकों का मन जीत लिया। लीला में भगवान कृष्ण के दान मांगना और फागुन मास की शुरुआत के साथ राधारानी के बरसाने से नंदगांव होली का निमंत्रण देने के बाद, वहा से ग्वाल धेनू बालों के साथ भगवान कृष्ण का बरसाने में होली खेलने जाना और वहा कृष्ण सखा और सखियों के मध्य हास्य-व्यंग्य के संवादों और मंचन के दृश्यों ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। हास्य व्यंग के बीच लठमार होली एंव फूलों की होली के मंचन ने केशव नगरी को बृजभूमि बना दिया।

राधा कृष्ण के स्वरूप बने कलाकारों ने दर्शकों के मध्य जाकर लठ और फूलों की होली खेली। इस बीच, बृज भाषा में होली के मधुर भजनों आज बिरज में होरी रे रसिया, पर दर्शक झूम उठे। होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, दर्शन दे निकस अटा में से दर्शन दे, तूहे श्री वृषभानु नंदिनी, ओ वारे रसिया। भजनों पर दर्शक झूम उठे। इससे पहले केशव रंगमंच पर लीला समापन समारोह में मुख्य अतिथि शिव वाटिका महंत बाबा महामंडलेश्वर बालक दास महाराज थे। इस अवसर पर सहित समाजसेवियों का कार्तिक मेला समिति की ओर से अभिनन्दन किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 06:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शोभायात्रा निकाली, खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा उत्साह

शोभायात्रा निकाली, खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा उत्साह
बूंदी

तालाब के ओवरफ्लो पानी के बहाव ने उजाड़ दी वन विभाग की पौधशाला

तालाब के ओवरफ्लो पानी के बहाव ने उजाड़ दी वन विभाग की पौधशाला
बूंदी

यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला

यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला
बूंदी

चित्रकारों ने कूची से कैनवास पर बूंदी के इतिहास और स्थापत्य कला को किया जीवंत

चित्रकारों ने कूची से कैनवास पर बूंदी के इतिहास और स्थापत्य कला को किया जीवंत
बूंदी

धरती आबा से बदलेगी गांवों की तस्वीर, आदि कर्मयोगी से चयनित गांव बनेंगे आदर्श

धरती आबा से बदलेगी गांवों की तस्वीर, आदि कर्मयोगी से चयनित गांव बनेंगे आदर्श
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.