बारिश थमी, लेकिन आंखों के आंसू नहीं थम रहे

सोयाबीन, उड़द की फसलें हुई चौपट

नोताडा. क्षेत्र में हुई बरसात के कारण फसलों में भी भारी नुकसान देखने को मिला। नोताडा बाग के आसपास खेतों में तो धान की फसल भी नजर नहीं आ रही है, खेत पानी से लबालब हैं। उधर खेडीयामान, खेडीया, दुर्जन पचीपला आदि गांवों में भी सोयाबीन, उड़द की फसलें नष्ट हो गई। बाढ का पानी उतरने के बाद किसान खेतों में पहुंचें तो नष्ट हुई फसलों को देखकर सिर पकड़कर भगवान को कोसते नजर आए। किसानों ने बताया कि बाढ से फसलें भी तबाह हो गई। किसानों ने बताया कि कुछ दिनों पहले तक तो लोग बरसात व नहरें पानी की आस लगाकर चिंतित थे लेकिन 22 अगस्त से हुए बरसात के बाद अचानक बाढ़ के हालात हो गए और नदी नालों में आए उफान ने किसानों को रूला दिया।