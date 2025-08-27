सड़क धंसी, 30 फीट लबी सुरंग बन गई

बाजार में पानी के भूमिगत रिसाव पहले कई दुकाने क्षतिग्रस्त हो जाने व उसके बाद सड़क भी धंस जाने से चिंतित लोगों ने मामले की उपखण्ड अधिकारी व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को दी। उपखण्ड अधिकारी ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को मामला दिखवाने को कहा। जलदाय विभाग द्वारा सड़क को श्रमिकों से खुदवाकर देखा तो लबी सुरंग हुई मिली। जिसमे पाइप लाइन से पानी निकलता मिला। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को बदलने के लिए खुदाई शुरू कर दी।