बूंदी

सड़क धंसी, 30 फीट लबी सुरंग बन गई

शहर के मुख्य बाजार में जलदाय विभाग की पाइप लाइन से निकल रहे पानी से श्याम मन्दिर के आगे मंगलवार को सीसी सड़क धंस गई।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 27, 2025

सड़क धंसी, 30 फीट लबी सुरंग बन गई
नैनवां. बाजार में श्याम मन्दिर के सामने धंसी सीसी सड़क।

नैनवां. शहर के मुख्य बाजार में जलदाय विभाग की पाइप लाइन से निकल रहे पानी से श्याम मन्दिर के आगे मंगलवार को सीसी सड़क धंस गई। सड़क धंसने के कुछ देर बाद ही श्याम मन्दिर में दरार आ गई। सड़क धंसने से 30 फीट भूमिगत सुरंग हो गई जिसमें जलदाय विभाग की पाइप लाइन से तेज गति से पानी निकला रहा।

बाजार में पानी के भूमिगत रिसाव पहले कई दुकाने क्षतिग्रस्त हो जाने व उसके बाद सड़क भी धंस जाने से चिंतित लोगों ने मामले की उपखण्ड अधिकारी व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को दी। उपखण्ड अधिकारी ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को मामला दिखवाने को कहा। जलदाय विभाग द्वारा सड़क को श्रमिकों से खुदवाकर देखा तो लबी सुरंग हुई मिली। जिसमे पाइप लाइन से पानी निकलता मिला। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को बदलने के लिए खुदाई शुरू कर दी।

नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि जलदाय विभाग की भूमिगत पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से निकल रहे पानी से सड़क धंसी है। सड़क धंसने से सुबह एक वाहन फंस गया था। श्याम मन्दिर में भी दरार आ गई। खतरे को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ बेरिकेट्स लगाकर बाजार में वाहनों का आवागमन रोक दिया है।

27 Aug 2025 06:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सड़क धंसी, 30 फीट लबी सुरंग बन गई

