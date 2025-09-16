तरल कचरे से जैविक खाद बनाने का प्रदेश का पहला प्लांट 10 साल से बंद

एक ट्रॉली जैविक खाद तैयार किया

तत्कालीन सरपंच राज कंवर पूरी के समय पंचायत के द्वारा तरल कचरे से खाद तैयार किया गया। पंचायत के द्वारा जिसे 7 रुपए के किलो के हिसाब से वन विभाग को बेचा गया। और प्लांट को चलाने में 11 सफाईकर्मी लगाए गए थे। बाद में 2015 में सरपंच बदल गई और सरपंच के पद पर महिंद्रा कुमारी ने पदभार ग्रहण कर लिया। 2014 में पंचायत के द्वारा साफ सफाई के लिए 11 सफाईकर्मी 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से लगाए थे। सरपंच के बदलने के बाद सफाई कर्मियों ने वेतन 1500 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी। पंचायत के पास आय का स्रोत नहीं होने से सभी सफाईकर्मियों को हटा दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के द्वारा प्रत्येक मकान 20 रुपए व दुकानदारों से 50 रुपए शुल्क मांगने पर ग्रामीणों के द्वारा मना कर दिया। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने सफाई करना बंद कर दिया, जिसके बाद से ही प्लांट बंद हो गया। गांव में कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो गांव से कचरा उठाकर पंचायत की जमीन में डाल रही है।