राज्य में बघेरों का सर्वे शुरू, पहली बार हो रही है वैज्ञानिक तरीके से गणना

फिर ट्रांजेक्ट लाइन व फोटो ट्रेप गणना होगी

पैंथर सहित अन्य वन्यजीवों की गणना के प्रथम चरण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वन विभाग उन स्थानों को चिह्नित करेगा। जहां बघेरों की मौजूदगी दर्ज की गई है। दूसरे चरण में ट्रांजेक्ट लाइन आधार पर बघेरों के साथ शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की गिनती होगी। गणना में प्रशिक्षित वन कर्मियों को लगाकर वैज्ञानिक आधार पर डाटा जुटाया जाएगा। तीसरे चरण में फोटो ट्रेप कैमरे लगाकर बघेरों व अन्य वन्यजीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा।