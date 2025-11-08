तीन दिवसीय पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव का शोभायात्रा से हुआ आगाज

बूंदी. तीन दिवसीय पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव का शनिवार को गढ़ गणेश की पूजा अर्चना के साथ शुभारभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व पूर्व राज परिवार के सदस्य वंश वर्धन सिंह ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद बिरला ने महोत्सव का ध्वजारोहण किया। नवल सागर पार्क से उत्सवी शोभायात्रा शुरू हुई। शोभायात्रा में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए चले। महिला व युवतियां सिर पर कलश लेकर चली। वहीं हर वर्ग के हाथों में तिरंगा देशभक्ति का रंग बिखरते हुए चला। पूरा मार्ग भारत माता के जयकारों से गूंज उठा । शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई गुजरी। शोभायात्रा में देशी के साथ विदेशी सेलानी भी शामिल रहे। शोभायात्रा में विभिन्न विभागों की झाकियां शामिल रही। शोभायात्रा के हर नजारे को लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। इस मौके पर ऊर्जा राज्य व बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, सभापति सरोज अग्रवाल,भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा,जिला कलक्टर अक्षय गोदारा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल रहे।