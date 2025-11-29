छका रही बाघिन, अब हाथी पर सवार होकर कर रहे तलाश

बूंदी. मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में शुक्रवार को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के लिए बाघिन को ट्रंकुलाइज नहीं किया जा सका। वन विभाग की टीम दिनभर बाघिन को सर्च करती रही, लेकिन बाघिन नजर नहीं आई। अधिकारियों के अनुसार बाघिन की तलाश पूरी होने पर ट्रंकुलाइज कर रामगढ़ के लिए लाया जाएगा।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि शुक्रवार को राजस्थान और मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय टीमों ने संयुक्त रूप से पेंच बाघ अभयारण्य से रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, बूंदी में एक बाघिन के अंतरराज्यीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए सर्चिंग अभियान सुबह 6 बजे शुरू हुआ। निर्धारित क्षेत्र के सभी कैमरा ट्रैप स्टेशनों पर जांच की और बाघिन का मूवमेंट देखा। सभी कैमरा ट्रैप फोटो को स्कैन करने के बावजूद पहचानी गई। बाघिन की कोई गतिविधि व तस्वीर दर्ज नहीं की गई।

