जलदाय विभाग ने पुरानी पाइप लाइन बंद कर नई डालने की प्रक्रिया शुरू की

पेयजल संकट गहराया

वार्ड नंबर 15 में मकानों में आई दरारों के बाद पुरानी पाइप लाइन को बंद करके के बाद लोगों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। यहां 24 घंटे से जलापूर्ति बंद होने से दो दर्जन परिवार प्रभावित हो गए हैं। अब इनको नई पाइप लाइन डालने के बाद ही पानी माल सकेगा। वार्ड के वाशिंदों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वार्ड के भाजपा नेता शंभू शॄंगी के मकान में तो बुधवार को अचानक चौक में दरार आ गई। शॄंगी ने सपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरार प्रभावित मकान के मालिक नरेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, त्रिलोक माहेश्वरी ने मामले की जांच करवा कर विभाग की लापरवाही सामने आने पर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।