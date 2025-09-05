Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

जलदाय विभाग ने पुरानी पाइप लाइन बंद कर नई डालने की प्रक्रिया शुरू की

शहर के करकरा बाजार क्षेत्र के मकानों में आई दरारों के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पुरानी पाइप लाइन से पानी रिसाव की शिकायत के बाद विभाग ने पुरानी लाइन से पेयजल सप्लाई रोक कर नई पाइप लाइन डालने के लिए खुदवाई शुरू कर दी है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 05, 2025

जलदाय विभाग ने पुरानी पाइप लाइन बंद कर नई डालने की प्रक्रिया शुरू की
केशवरायपाटन. करकरा बाजार में वार्ड संया 15 में जलदाय विभाग की ओर से पाइप लाइन डालने के लिए खोदी सड़क

केशवरायपाटन. शहर के करकरा बाजार क्षेत्र के मकानों में आई दरारों के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पुरानी पाइप लाइन से पानी रिसाव की शिकायत के बाद विभाग ने पुरानी लाइन से पेयजल सप्लाई रोक कर नई पाइप लाइन डालने के लिए खुदवाई शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में बाजार से चंबल नदी किनारे जाने वाली गली में 40 साल पुरानी पाइप लाइन है। विभाग ने गुरुवार को नई पाइप डालने के लिए खुदवाई शुरू करवाई।

वार्ड के वाशिंदों ने बताया कि अभी प्रथमदृष्टया विभाग की पाइप लाइन से रिसाव होना सामने आया है। विभाग ने पुरानी लाइन की जांच नहीं करवा कर नई लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पेयजल संकट गहराया
वार्ड नंबर 15 में मकानों में आई दरारों के बाद पुरानी पाइप लाइन को बंद करके के बाद लोगों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। यहां 24 घंटे से जलापूर्ति बंद होने से दो दर्जन परिवार प्रभावित हो गए हैं। अब इनको नई पाइप लाइन डालने के बाद ही पानी माल सकेगा। वार्ड के वाशिंदों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वार्ड के भाजपा नेता शंभू शॄंगी के मकान में तो बुधवार को अचानक चौक में दरार आ गई। शॄंगी ने सपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरार प्रभावित मकान के मालिक नरेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, त्रिलोक माहेश्वरी ने मामले की जांच करवा कर विभाग की लापरवाही सामने आने पर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।

मकानों की मरम्मत शुरू
करकरा बाजार में मकानों में आई दरारों के बाद क्षतिग्रस्त मकान मालिकों ने मरम्मत कार्य शुरू करवाना पड़ा है। लोगों के अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है। दरारें क्यों आ रही है यह अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह जांच से ही संभव हो सकता है। विभाग अगर पुराने लाइन के उपर नई लाइन डाल कर इतिश्री करता है तो यह मामला अनसुलझी पहेली बन कर रह जाएगा।

करकरा बाजार वार्ड संख्या 15 में मकानों के बाद पाइप लाइन से पानी रिसाव की जानकारी मिलने के बाद पुरानी पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई रोक कर नई लाइन के लिए खुदवाई शुरू करवा दी है। इस क्षेत्र में वर्षों पुरानी पाइप लाइन है। पहले नई लाइन डालते समय लोगों ने विरोध किया तो काम रोक दिया गया था।
पवन लोधा, कनिष्ठ अभियंता, पीएचईडी केशवरायपाटन

Bundi Rajasthan News

Published on:

05 Sept 2025 06:40 pm

Bundi / जलदाय विभाग ने पुरानी पाइप लाइन बंद कर नई डालने की प्रक्रिया शुरू की

