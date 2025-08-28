वीर रस से युवाओं में भरा जोश, हास्य रचनाओं से गुदगुदाया

कवि सम्मेलन में योगिता चौहान ने इस धरती से उस अम्बर तक घर-घर अलख जगानी है जान हथेली पर रखकर के हमको गाय बचानी है,पार्थ नवीन प्रतापगढ़ ने यूपी. के अन्दर क्या है यू.पी. के अंदर बाहर क्या, मारुति नंदन जयपुर ने जिन्ना की यादों पर हमने चक्र सुदर्शन चला दिया चीनी ड्रोन मिसाइल को ब्रहमोस चला कर गिरा दिया,अशोक चारण जयपुर ने खुद को रब का बंदा कहते तुमका आई शर्म नहीं,राम भदावर इटावा ने यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, रामावतार नागर दिल्ली ने स्वामी भक्ति का चेतक पर पड़ा ऐसा खुमार था, चेतक पर राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था, राधिका मित्तल ने तमन्ना है यहि दिल की तेरा दिदार हो जाए सुनाई।