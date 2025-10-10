लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय

सुविधाघर का भी अभाव

इस जगह से यात्रा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों गांवों के यात्री रोजाना आते जाते हैं, लेकिन तिराहे पर सुविधाघर का अभाव होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पडती है। सबसे ज्यादा परेशान तो महिलाएं को होती है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों की भीड रहती है। ग्रामीण कृपाल सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जगह के अभाव में यह कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।