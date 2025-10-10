Patrika LogoSwitch to English

लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय

क्षेत्र के लबान रेलवे स्टेशन तिराहे से होकर गुजर रहे कोटा दौसा लालसोट मेगा हाइवे पर अभी तक यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने से यहां यात्रियों को परेशानी उठानी पड रही है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 10, 2025

लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय

बडाखेडा. लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नही है यात्री प्रतीक्षालय।

बड़ाखेड़ा. क्षेत्र के लबान रेलवे स्टेशन तिराहे से होकर गुजर रहे कोटा दौसा लालसोट मेगा हाइवे पर अभी तक यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने से यहां यात्रियों को परेशानी उठानी पड रही है।

यहां से मध्य प्रदेश, इटावा, श्योपुर, बारां, झालावाड़ एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज भी पास में ही स्थित है। यहां से दिल्ली मुंबई की तरफ जाने वाले यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। निजी बस व रोडवेज की बसें यहां ठहरती है, लेकिन यात्रियों को यहां खुले आसमान तले तिराहे पर खडा रहना पडता है।

रहती है जाम की स्थिति
तिराहे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज होने से लगातार वाहनों की आवाजाही बढती जा रही है, जिसके चलते जाम लग जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए तिराहे की चौडाई को बढाया जाए, ताकि ग्रामीणों को जाम से राहत मिल सके और यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया जाए, ताकि यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़े।

जनप्रतिनिधियों ने की मांग
लबान ग्राम पंचायत प्रशासक बुध्दिप्रकाश मीणा, भाजपा ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष पवन मीणा, साहब लाल गुर्जर, सुरेन्द्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सावित्रीबाई मीणा, माखीदा ग्राम प्रशासक रमेशचन्द्र पालीवाल आदि ने लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण की मांग की है। तिराहे की चौडाई बढवाई जाए ताकि बडे वाहनों को घुमने में समस्या नहीं आए।

सुविधाघर का भी अभाव
इस जगह से यात्रा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों गांवों के यात्री रोजाना आते जाते हैं, लेकिन तिराहे पर सुविधाघर का अभाव होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पडती है। सबसे ज्यादा परेशान तो महिलाएं को होती है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों की भीड रहती है। ग्रामीण कृपाल सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जगह के अभाव में यह कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

Bundi Rajasthan News

Updated on:

10 Oct 2025 05:50 pm

Published on:

10 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

