खेतों में जाने का रास्ता नहीं, हर बार उठाना पड़ता है नुकसान

यह रास्ता क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन हर वर्ष बरसात के दिनों में पुरा रास्ता खराब हो जाता है। हंकाई व बुवाई के समय कोई ट्रैक्टर फंस जाते हैं तो दो -दो ,तीन-तीन ट्रैक्टरों से बांधकर निकलना पड़ता है या जेसीबी का सहारा लेना पड़ता है तब जाकर किसानों के खेतों में बुवाई हो पाती है। फसलों के लिए खाद के कट्टों को भी आधा आधा करके सिर पर रखकर ले जाना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद फसल पककर तैयार हो जाती है तो वहीं रास्ते के चक्कर में मशीनें नहीं पहुंचने के कारण खेतों में ही नष्ट हो रही है। इधर धान की फसल पककर तैयार थी, लेकिन रास्ते के अभाव में कोई मशीन वाला जाने को तैयार नहीं था कुछ ने दुसरी तरफ नहर के रास्ते से लाकर फसल कटवाई है, लेकिन अभी कई किसानो के खेतों में धान की पक्की पकाई फसल को बरसात की भेंट चढ गया।