विदेशी पर्यटकों में साफा बांधने की दिखी होड़, की जोर आजमाइश

बूंदी. शोभायात्रा के पुलिस परेड ग्राउंड पर पहुंचने पर पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का रोमांच शुरू हुआ। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित रस्सा-कस्सी, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधना और पणिहारी दौड़ जैसे खेलों में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी उत्साह से भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। शहर के बड़ी संख्या में लोग पुलिस परेड ग्राउंड पर मौजूद रहे। हर कोई खेल के इस रोमांच को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा व उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा व इंटेक संयोजक राजकुमार दाधीच ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। संचालन जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन चूंडावत ने किया। पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी ने आभार जताया।