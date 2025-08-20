सोने के गहने व नकदी निकाल ले गए

चौकीदार ने कॉलोनी वासियों को जगाया। चौकीदार व कॉलोनी वासियों ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन हाथ नहीं आए। मकान मालिक शिक्षक है, जो बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में नियुक्त है। मकान मालिक की पत्नी भी अपने पीहर गई हुई थी। मकान पर कोई नहीं था। पीहर से आकर मकान मालिक की पत्नी ने रिपोर्ट दी है कि चोर ताले तोड़कर आलमारी में रखे सोने की चेन, मंगलसूत्र व दस हजार रुपए की नकदी निकालकर ले गए। दोपहर को पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा भी मकान में हुई चोरी की वारदात का मौका देखने पहुंचे।