बूंदी

सोने के गहने व नकदी निकाल ले गए

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रामकेश मीणा के सूने मकान में सोमवार रात को चोरी की वारदात हो गई।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 20, 2025

सोने के गहने व नकदी निकाल ले गए
नैनवां। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान में हुई चोरी का मौका देखते पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा

नैनवां. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रामकेश मीणा के सूने मकान में सोमवार रात को चोरी की वारदात हो गई। चोर मकान, कमरे व आलमारियों के ताले तोड़कर आलमारी में रखे सोने के गहने व नकदी निकालकर ले गए। कॉलोनी में गश्त कर रहे चौकीदार की विशिल की आवाज सुनकर चोर मकान से निकलकर भाग गए। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों के भागते समय की तस्वीरें कैद हो रही है। चोरों की संया तीन बताई है। चौकीदार ने भी चोरों को भागते हुए देखा।

चौकीदार ने कॉलोनी वासियों को जगाया। चौकीदार व कॉलोनी वासियों ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन हाथ नहीं आए। मकान मालिक शिक्षक है, जो बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में नियुक्त है। मकान मालिक की पत्नी भी अपने पीहर गई हुई थी। मकान पर कोई नहीं था। पीहर से आकर मकान मालिक की पत्नी ने रिपोर्ट दी है कि चोर ताले तोड़कर आलमारी में रखे सोने की चेन, मंगलसूत्र व दस हजार रुपए की नकदी निकालकर ले गए। दोपहर को पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा भी मकान में हुई चोरी की वारदात का मौका देखने पहुंचे।

Bundi Rajasthan News

20 Aug 2025 06:44 pm

20 Aug 2025 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सोने के गहने व नकदी निकाल ले गए

