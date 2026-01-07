आठ महीने बाद भी नहीं खुली तीसरी आंख

हिण्डोली. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के निकट बस स्टैंड वाले कट पर लगे सीसीटीवी कैमरे।
हिण्डोली. कस्बे में आठ माह पूर्व संदिग्ध लोगों, चोरों, अपराधियों पर नजर रखने के तीसरी आंख के रूप में लगा रखे करीब 54 कैमरे अभी भी संचालित नहीं हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार कस्बे में करीब 8 माह पहले ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से पैदल गश्त के दौरान यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की थी। उसके बाद यहां पर चार दर्जन से अधिक कैमरे लगाए गए थे। जो मुख्य बस स्टैंड, राष्ट्रीय राजमार्ग के कट, त्रिवेणी चौक, तहसील चौराहे सहित कस्बे के प्रमुख चौराहों पर लगे हुए हैं।
लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी कैमरे संचालित नहीं हो पाए हैं। जिससे यहां पर लगे कैमरों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि कस्बे में कई बार चोरी सहित कई घटनाएं हो चुकी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि कैमरा की कमान अभय कमांड बूंदी में रहेगी। लेकिन कनेक्शन के अभाव में फिलहाल कुछ नहीं हो पा रहा है। डीओआईटी के आधिकारिक सूत्रों की माने तो हिण्डोली में कैमरे किसने लगाए उन्हें जानकारी नहीं
है।
फिर भी कैमरे पुलिस अधिकारियों के आदेश पर लगाए जाते हैं। इनको चालू करने के लिए जयपुर से टीम आती है। चालू करने पर इनका नियंत्रण अभय कमांड बूंदी में रहेगा। उसके अलावा जयपुर व कोटा में भी रहता है।
