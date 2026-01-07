आठ महीने बाद भी नहीं खुली तीसरी आंख

जानकारी के अनुसार कस्बे में करीब 8 माह पहले ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से पैदल गश्त के दौरान यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की थी। उसके बाद यहां पर चार दर्जन से अधिक कैमरे लगाए गए थे। जो मुख्य बस स्टैंड, राष्ट्रीय राजमार्ग के कट, त्रिवेणी चौक, तहसील चौराहे सहित कस्बे के प्रमुख चौराहों पर लगे हुए हैं।