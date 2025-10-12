भौतिक सत्यापन के लिए गठित 80 दलों को दिया प्रशिक्षण

मीणा ने प्रभारियों से कहा कि संस्थान में जाने पर सबसे पहले अभिभावकों व बालकों से पूछा जाए कि उनके साथ विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आरटीई की तहत मिलने वाली सुविधाएं मिल रही है या नहीं। इसके अलावा जिस स्कूल में छात्रों ने कक्षा एक से प्रवेश लिया है वहां पर कक्षा 12वीं तक कक्षा संचालित है वह उसमें अध्यनरत हैं या नहीं। सहित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।