ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर

लाखेरी. शहर के कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर मंगलवार शाम एसीसी कॉलोनी स्थित पीर बाबा दरगाह के समीप ट्रक व डंपर में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धमाके जैसी आवाज गूंज उठी और कॉलोनी के लोग दहशत में घरों से बाहर

निकल आए।

घटना स्थल पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ था, जबकि दूसरे वाहन में सवार दो युवक खिडक़ी के सहारे किसी तरह बाहर निकलकर भाग निकले। मौके पर मौजूद लोगों ने फंसे चालक को बाहर निकालने के कई प्रयास किए, लेकिन ट्रक के अगले हिस्से के पूरी तरह दब जाने के कारण वे सफल नहीं हो सके। सूचना पर थाना प्रभारी सुभाष शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी की मदद से ट्रक व डंपर को अलग कराया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक श्रवण पुत्र हरदेव जाट निवासी शंभूगढ़ (भीलवाड़ा) को बाहर निकाल कर तत्काल शहर के अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चावल से भरा ट्रक मध्यप्रदेश की ओर से कोटा जा रहा था, वहीं पत्थर लदा डंपर इंद्रगढ़ की दिशा में जा रहा था। दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत से एसीसी कॉलोनी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।