Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर

शहर के कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर मंगलवार शाम एसीसी कॉलोनी स्थित पीर बाबा दरगाह के समीप ट्रक व डंपर में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 12, 2025

ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर

लाखेरी. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व डंपर।

लाखेरी. शहर के कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर मंगलवार शाम एसीसी कॉलोनी स्थित पीर बाबा दरगाह के समीप ट्रक व डंपर में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धमाके जैसी आवाज गूंज उठी और कॉलोनी के लोग दहशत में घरों से बाहर
निकल आए।
घटना स्थल पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि एक ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ था, जबकि दूसरे वाहन में सवार दो युवक खिडक़ी के सहारे किसी तरह बाहर निकलकर भाग निकले। मौके पर मौजूद लोगों ने फंसे चालक को बाहर निकालने के कई प्रयास किए, लेकिन ट्रक के अगले हिस्से के पूरी तरह दब जाने के कारण वे सफल नहीं हो सके। सूचना पर थाना प्रभारी सुभाष शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी की मदद से ट्रक व डंपर को अलग कराया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक श्रवण पुत्र हरदेव जाट निवासी शंभूगढ़ (भीलवाड़ा) को बाहर निकाल कर तत्काल शहर के अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चावल से भरा ट्रक मध्यप्रदेश की ओर से कोटा जा रहा था, वहीं पत्थर लदा डंपर इंद्रगढ़ की दिशा में जा रहा था। दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत से एसीसी कॉलोनी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 किलोमीटर लंबी टनल का होगा निर्माण, ब्रह्माणी और चंबल से बनास नदी को जोड़ेंगे

21 किलोमीटर लंबी टनल का होगा निर्माण, ब्रह्माणी और चंबल से बनास नदी को जोड़ेंगे
बूंदी

शोभायात्रा निकाली, खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा उत्साह

शोभायात्रा निकाली, खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा उत्साह
बूंदी

बृज की होली के साथ रासलीला का समापन

बृज की होली के साथ रासलीला का समापन
बूंदी

तालाब के ओवरफ्लो पानी के बहाव ने उजाड़ दी वन विभाग की पौधशाला

तालाब के ओवरफ्लो पानी के बहाव ने उजाड़ दी वन विभाग की पौधशाला
बूंदी

यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला

यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब तक 2 लाख का जुर्माना वसूला
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.