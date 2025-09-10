Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी आग, बाइक चालक की मौत

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कोटा की ओर जाने वाले तिराहे पर मंगलवार दोपहर को बूंदी की ओर जा रहे सब्जी से भरे ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक में आग लग जाने से जलकर राख हो गया। वहीं बाइक सवार की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 10, 2025

बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी आग, बाइक चालक की मौत
रामगंजबालाजी बायपास पर हुई दुर्घटना के बाद ट्रक में लगी आग।

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कोटा की ओर जाने वाले तिराहे पर मंगलवार दोपहर को बूंदी की ओर जा रहे सब्जी से भरे ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक में आग लग जाने से जलकर राख हो गया। वहीं बाइक सवार की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि रामगंजबालाजी तिराहे पर अलोद निवासी आबिद (35) पुत्र शराफत बाइक से सडक़ पार कर रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे आबिद बाइक से उछलकर दूर गिर पड़ा। वहीं बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस जाने के बाद में लगभग 50 मीटर तक घिसती हुए जाने से निकली ङ्क्षचगारी से ट्रक ने आग पकड़ ली। आधे घंटे मे ट्रक व बाइक जलकर राख हो गया। वाहनों में लगी आग से हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लगना शुरू हो गया।
जाम में फंसी दमकल
सूचना पर आग बुझाने के लिए बूंदी नगरपरिषद से दमकल रवाना हुई, लेकिन दमकल वाहनों की कतार के चलते लगे जाम में फंस गई। बाद में पुलिस ने वाहनों को साइड पर करवाकर दमकल को निकाला। लगभग आधे घंटे के बाद में दमकल मौके पर पहुंची। आग को बुझाने
का प्रयास किया। करीब एक घंटे बाद दो दमकलों से आग पर काबू पाया जा सका। शाम 4 बजे यातायात सुचारू हुआ।
सब्जी भरी हुई थी
ट्रक चालक इंदौर से रवाना होकर जयपुर में गोभी की सब्जी खाली करने जा रहा था, लेकिन यहां दुर्घटना घटित होने के बाद में ट्रक में भरी गोभी भी पूरी तरह खराब हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

घायल ने दम तोड़ा
हादसे में घायल आबिद ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

रामगंजबालाजी बायपास पर दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। जहां पर घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वही ट्रक में आग लगने के बाद आग को बुझाकर यहां पर जाम को हटाया और यातायात सुचारू करवाया। ट्रक चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है।
रमेश आर्य, सदर थाना अधिकारी देवपुरा बूंदी

10 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी आग, बाइक चालक की मौत

