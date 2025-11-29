कोटा के व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाने वाली मास्टर माइंड महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार

दो दिन बाद एक लडक़ी दुकान पर आई और एयर कंडीशनर देखकर चली गई। उसके दो दिन बाद 29 तारीख को फिर उसी लडक़ी का मोबाइल पर मैसेज आया और कहा कि उसके पापा प्रोपटी डीलर का कार्य करते है। उनके बड़े-बड़े लोगों से लेनदेन है। वह एयर कंडीशनर लगाने की साइड दिखा देगी और अगर डील फाइनल हो जाती है तो उसमें उसका कमीशन निकाल देना। इस पर दुकान मालिक ने हां कर दी। लडक़ी ने 5 नवंबर को मैसेज करके शाम के करीब 6.30 बजे देवपुरा के नानकपुरिया तिराहे पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को बुलाया और साइड दिखाने के बहाने लडक़ी उसको एक होटल में ले गई। जहां साइड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और कमरे में बैठकर खुद बात करने लग गई। बाद में लडक़ी ने कहा उसे वापस छोड़ दो, बाद में साइड बता दूगी। लडक़ी को नाकपुरिया छोडऩा चाहा तो उसने मंडी गेट पर छोडऩे को कहा। जैसे में मंडी गेट पहुंचा तो अचानक एक गाड़ी से उतरकर एक महिला समेत दो जने आए और आरोप लगाने लगे कि उसने इस लडक़ी के साथ होटल में गलत काम किया है। तू कोटा चल और हमें 10 लाख रुपए दे और जबरन गाड़ी में बैठाकर तालेड़ा की और ले गए और रास्ते में मोबाइल से पत्नी को फोन लगाकर पति के बारे में पूछने लगे।