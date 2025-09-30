घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल

बरुन्धन . कस्बे से आगे घाघड़ पुलिया के घुमाव पर रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाळ में गिर गई। हादसे में दो जनें घायल हो गए। दो वर्षीय बालिका सकुशल बच गई। उसके खरोंच तक नहीं आई।

जानकारी के अनुसार बूंदी के नैनवां रोड निवासी विक्रम प्रताप [32] बाबूलाल अपनी दो साल की बेटी ध्वनि और मित्र सोनू के साथ रविवार को अपने गांव नमाना में परिजनों से मिलने आए थे। रात को खाना खाने के बाद वे बरुन्धन कस्बे से होकर फोरलेन की ओर जा रहे थे। तभी घाघड़ पुलिया के मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी के कारण कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया पर बने खंभे से टकराती हुई नीचे खाळ में गिर गई। हादसे के बाद किस्मत से कार पूरी तरह लॉक नहीं हुई और एयरबैग खुलने से चालक विक्रम प्रताप की जान बच गई। उसने तुरंत साहस दिखाते हुए पीछे सीट पर बैठी पुत्री और मित्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। परिजनों ने बताया कि विक्रम प्रताप का हाथ में फ्रेक्चर हो गया, जबकि सोनू की पसलियों में चोट आई है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं।

सुरक्षा दीवार की दरकार : घाघड़ पुलिया पर सुरक्षा दीवार नहीं होने से यहां बार बार हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने पुल और सडक़ के किनारे सुरक्षा दीवार की मांग की।