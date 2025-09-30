Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

कस्बे से आगे घाघड़ पुलिया के घुमाव पर रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाळ में गिर गई। हादसे में दो जनें घायल हो गए। दो वर्षीय बालिका सकुशल बच गई। उसके खरोंच तक नहीं आई।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Sep 30, 2025

घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल

बरुन्धन. कस्बे से आगे घाघड़ पुलिया के घुमाव पर नीचे गिरी कार।

बरुन्धन . कस्बे से आगे घाघड़ पुलिया के घुमाव पर रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाळ में गिर गई। हादसे में दो जनें घायल हो गए। दो वर्षीय बालिका सकुशल बच गई। उसके खरोंच तक नहीं आई।
जानकारी के अनुसार बूंदी के नैनवां रोड निवासी विक्रम प्रताप [32] बाबूलाल अपनी दो साल की बेटी ध्वनि और मित्र सोनू के साथ रविवार को अपने गांव नमाना में परिजनों से मिलने आए थे। रात को खाना खाने के बाद वे बरुन्धन कस्बे से होकर फोरलेन की ओर जा रहे थे। तभी घाघड़ पुलिया के मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी के कारण कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया पर बने खंभे से टकराती हुई नीचे खाळ में गिर गई। हादसे के बाद किस्मत से कार पूरी तरह लॉक नहीं हुई और एयरबैग खुलने से चालक विक्रम प्रताप की जान बच गई। उसने तुरंत साहस दिखाते हुए पीछे सीट पर बैठी पुत्री और मित्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। परिजनों ने बताया कि विक्रम प्रताप का हाथ में फ्रेक्चर हो गया, जबकि सोनू की पसलियों में चोट आई है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं।
सुरक्षा दीवार की दरकार : घाघड़ पुलिया पर सुरक्षा दीवार नहीं होने से यहां बार बार हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने पुल और सडक़ के किनारे सुरक्षा दीवार की मांग की।

कार और बाइक में भिड़ंत से बाइक सवार घायल
नोताडा. देईखेड़ा थाना क्षेत्र के लबान स्टेशन के पेट्रोल पम्प के पास रविवार रात्रि को कार व बाइक में आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार तीन जने घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत देईखेडा अस्पताल पहुंचाया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रैफर कर दिया। देईखेडा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि को बाइक व कार में भिड़ंत से बाइक सवार देईखेडा निवासी कृष्ण मुरारी मीणा, दयाराम व रोहीण घायल हो गए। जिनमें कृष्ण मुरारी के ज्यादा चोट आई है जिसका कोटा अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को थाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मामले पर अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

Published on:

30 Sept 2025 12:20 pm

बूंदी

