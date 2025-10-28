बेमौसम बारिश में टूटे किसानों के अरमान

इतना ही नहीं कहीं किसान रविवार की छुट्टी होने के चलते खुले प्लेटफार्म पर रोजाना की तरह धान के ढेर कर दिए, लेकिन वहां पर भी किसानों को बरसात के बाद में धान के ढेर बह जाने से आर्थिक हानि हुई। कई किसानों द्वारा खेतों में फसल कटाई के बाद में धान को सुखाने के लिए मंडी के छायादार प्लेटफार्म के नीचे लाकर डाल दिया। कई दिनों से लगातार मंडी में प्लेटफार्म के नीचे किसानों का माल फैला होने से अन्य किसानों को माल खाली करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम खराब होने के बावजूद भी मंडी में वर्तमान में चल रहे धान कटाई की पीक सीजन के चलते लगभग 25000 बोरी की आवक हुई है।