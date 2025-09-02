इन्द्रपुरिया तालाबों में आए मगरमच्छों से ग्रामीणों में दहशत

दोनों तालाबों के मगरमच्छ रात के समय में तालाबों से बाहर आकर आसपास के घरों के पास घात लगाकर बैठ जाते है। गांव के दोनों तालाबों के मगरमच्छ की वजह से तालाबों के आसपास के घरों की बस्तियों के लोगों और राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को हर समय डर बना रहता है। मगरमच्छ कभी भी मौका पाकर भारी घटना कर सकते हैं। दोनों तालाबों के मगरमच्छ को पकड़वाने के लिए ग्रामीणों की लंबे समय से मांग चले आ रही है लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण दोनों तालाबों के मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों तथा तालाब के आसपास रहने वाले घरों की बस्तियों में मगरमच्छों की वजह से डर का माहौल बना हुआ है।