इन्द्रपुरिया तालाबों में आए मगरमच्छों से ग्रामीणों में दहशत

केशवरायपाटन. उपखंड के इंद्रपुरिया गांव के तालाबों में मगरमच्छों ने डेरा डाल रखा है। ग्रामीणों ने इनको पकड़ने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बैरवा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि इंद्रपुरिया में उत्तर और दक्षिण दिशा में दो तालाब है। दोनों तालाबों में लंबे समय से मगरमच्छ है।
एक तालाब के पास खेम जी महाराज का प्राचीन स्थान है, तथा दूसरे तालाब के पास बालाजी महाराज का प्राचीन स्थान व बावड़ी स्थित है। दोनों स्थानों पर शनिवार और रविवार के दिन गांव के तथा बाहर के कहीं लोग दर्शन करने जाते हैं। उत्तर दिशा में स्थित तालाब के मगरमच्छ ने प्रभुलाल बैरवा के मकान में आकर उनके पालतू श्वान का शिकार कर तालाब में ले गया और मार दिया। तालाब के पास राजकीय सरकारी विद्यालय है। विद्यालय में भी मगरमच्छ कहीं बार घुस चुका है। दक्षिण दिशा में स्थित तालाब का मगरमच्छ बालाजी महाराज के मंदिर के पुजारी मंगल दास महाराज के तीन पालतू श्वानों का शिकार कर चुका है।
दोनों तालाबों के मगरमच्छ रात के समय में तालाबों से बाहर आकर आसपास के घरों के पास घात लगाकर बैठ जाते है। गांव के दोनों तालाबों के मगरमच्छ की वजह से तालाबों के आसपास के घरों की बस्तियों के लोगों और राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को हर समय डर बना रहता है। मगरमच्छ कभी भी मौका पाकर भारी घटना कर सकते हैं। दोनों तालाबों के मगरमच्छ को पकड़वाने के लिए ग्रामीणों की लंबे समय से मांग चले आ रही है लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण दोनों तालाबों के मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों तथा तालाब के आसपास रहने वाले घरों की बस्तियों में मगरमच्छों की वजह से डर का माहौल बना हुआ है।