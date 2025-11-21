आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

नमाना. स्टेट हाइवे 29बी पर गुरुवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिलोर गांव के निकट नमाना बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया। सुबह 9 बजे ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जाम शाम पांच बजे 25 नवंबर को काम शुरू होने के आश्वासन के बाद हटाया गया। इससे पहले एक माह पहले ग्रामीणों ने इसी मार्ग पर जाम लगाया था, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपीपी कोटा के अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों का आश्वासन पूरा नहीं होने पर गुरुवार को फिर से जाम लगा दिया। दो दर्जन गांवों के लोगों ने गुरुवार सुबह 9 बजे एकत्र होकर सिलोर गांव में रास्ता अवरुद्ध कर दिया।