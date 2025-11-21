Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

ट हाइवे 29बी पर गुरुवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिलोर गांव के निकट नमाना बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 21, 2025

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

नमाना. बूंदी मार्ग पर सिलोर गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जाम।

नमाना. स्टेट हाइवे 29बी पर गुरुवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिलोर गांव के निकट नमाना बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया। सुबह 9 बजे ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जाम शाम पांच बजे 25 नवंबर को काम शुरू होने के आश्वासन के बाद हटाया गया। इससे पहले एक माह पहले ग्रामीणों ने इसी मार्ग पर जाम लगाया था, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपीपी कोटा के अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों का आश्वासन पूरा नहीं होने पर गुरुवार को फिर से जाम लगा दिया। दो दर्जन गांवों के लोगों ने गुरुवार सुबह 9 बजे एकत्र होकर सिलोर गांव में रास्ता अवरुद्ध कर दिया।

जाम स्थल पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे, वहीं निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके निश्चित तारीख देने की मांग करने लगे, लेकिन शाम 5 तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। दोपहर को पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे जो जल्द ही काम शुरू करवाने का आश्वासन देने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने निश्चित तारीख की मांग करते हुए सहायक अभियंता को जाम स्थल से वापस लौटा दिया।

शाम 5 बजे बूंदी तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीण निश्चित तारीख पर काम शुरू होने का आश्वासन की मांग करने लगे। इस पर निर्माण कार्य का टेंडर ले रखा ठेकेदार व अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर से थोड़ा बहुत काम शुरू कर देंगे। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया।

एक माह में दूसरी बार सड़क पर बैठे
इस मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक माह में दूसरी बार जाम लगा है। स्टेट हाइवे 29बी की हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में तो इस मार्ग से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेट हाइवे 29बी के निर्माण के लिए 184 करोड रुपए पास हुए हैं। इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू होता है तो 50 गांव के लोगों को राहत मिलेगी।

वाहन चालक रहे परेशान
नमाना बूंदी मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर जाम लगाने के बाद 8 घंटे मार्ग अवरुद्ध रहा। मार्ग अवरुद्ध रहने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मार्ग अवरुद्ध रहने से लोगों को बूंदी जाने के लिए मार्ग बदलकर बूंदी पहुंचना पड़ा।

ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की मांग को लेकर नमाना बूंदी मार्ग पर जाम लगा दिया था। शाम को ग्रामीणों की समझाइश कर जाम को हटा दिया गया है। ठेकेदारों ने 25 नवंबर से कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है।
अर्जुन लाल मीणा, तहसीलदार बूंदी

Updated on:

21 Nov 2025 05:20 pm

Published on:

21 Nov 2025 05:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

