प्रशासन को जगाने के लिए ढोल बजाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

विधायक ने की एसपी से बात

दोपहर तीन बजे विधायक सीएल प्रेमी भी धरना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। उसके बाद विधायक के नेतृत्व में दूसरी बार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक साथ होने से उपखण्ड अधिकारी ने बाहर आकर विधायक व ग्रामीणों से बात की। उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि सोमवार को राजस्व टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई थी। पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं हो पाने से अतिक्रमण नहीं हट सका। इस पर विधायक सीएल प्रेमी ने पुलिस अधीक्षक से बात कर पुलिस जाप्ते की व्यवस्था करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को कहा। उपखण्ड अधिकारी, विधायक व ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता के बाद शनिवार को प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता करने की बात कही। इधर ग्रामीणों का शुक्रवार रात को भी धरना जारी रहा। विधायक सीएल प्रेमी ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर उपखण्ड अधिकारी ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी बैठक रखी है। वे भी बैठक में भाग

लेने आएंगे।