प्रशासन को जगाने के लिए ढोल बजाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

नैनवां. चरागाह से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर ढोल बजाकर प्रदर्शन करते खुरी गांव के लोग।
नैनवां. प्रशासन की ओर से पांचवीं बार तिथि तय करके भी सहन ग्राम पंचायत के खुरी गांव के चरागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा पाने व बार-बार तिथियां बदलने के विरोध में गुरुवार शाम पांच बजे से ही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे खुरी गांव के लोगों ने शुक्रवार को ढोल बजाकर प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों का कहना है कि पांच बार तिथियां तय कर भी प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की। प्रशासन को जगाने के लिए ढोल बजाकर प्रदर्शन किया है। प्रशासन चरागाह को अतिक्रमण से मुक्त कराएगा तब ही धरना समाप्त किया जाएगा। चार जनवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया तो पांच जनवरी को चक्काजाम किया जाएगा। गुरुवार रात को भी ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर धरने पर बैठे रहे।
धरनास्थल पर ही भोजन बनाया।
धरने पर बैठे ग्रामीण शुक्रवार दोपहर एक बजे धरना स्थल से ढोल बजाते हुए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। एक घण्टे तक ढोल बजाते हुए प्रदर्शन करते रहे, जिससे कार्यालय के बाहर हंगामे की स्थिति बनी रही। हंगामे की सूचना पर थानाधिकारी सहदेव मीणा भी जाप्ते के साथ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाकर ढोल बजाना बंद करवाया। प्रदर्शन करने वालों में गोशाला समिति खुरी के अध्यक्ष रामसागर मीणा, वार्ड पंच मुरलीधर मीणा, आशाराम मीणा, मोहनलाल गुर्जर, धनपाल मीणा, शंकरलाल गुर्जर, छोटूलाल मीणा, धनराज मीणा, रामसागर, पप्पूलाल, कंवरप्रसाद सहित सौ से अधिक ग्रामीण शामिल थे।
विधायक ने की एसपी से बात
दोपहर तीन बजे विधायक सीएल प्रेमी भी धरना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। उसके बाद विधायक के नेतृत्व में दूसरी बार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक साथ होने से उपखण्ड अधिकारी ने बाहर आकर विधायक व ग्रामीणों से बात की। उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि सोमवार को राजस्व टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई थी। पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं हो पाने से अतिक्रमण नहीं हट सका। इस पर विधायक सीएल प्रेमी ने पुलिस अधीक्षक से बात कर पुलिस जाप्ते की व्यवस्था करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को कहा। उपखण्ड अधिकारी, विधायक व ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता के बाद शनिवार को प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता करने की बात कही। इधर ग्रामीणों का शुक्रवार रात को भी धरना जारी रहा। विधायक सीएल प्रेमी ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर उपखण्ड अधिकारी ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी बैठक रखी है। वे भी बैठक में भाग
लेने आएंगे।