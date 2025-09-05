ग्रामीणों ने की पुलिया की वैकल्पिक मरम्मत

अब इस मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया है। वैकल्पिक मरम्मत होने से भारी वाहन अभी भी निकलना शुरू नहीं हुए हैं। पुलिया टूटने के बाद ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन 10 दिन तक पुलिया की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों ने हताश होकर अपने स्तर पर ही वैकल्पिक मरम्मत कर आवागमन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिया के दोनों ओर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े लगाकर बीच में मिट्टी भर दी, जिससे अब पानी का निकास उस जगह से बंद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन पहले हुई जोरदार बरसात के बाद पुलिया का गरडदा की तरफ का करीब 20 फीट हिस्सा पानी के बाहव के साथ बह गया था। उसे समय किस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया था।