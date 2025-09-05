Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

ग्रामीणों ने की पुलिया की वैकल्पिक मरम्मत

स्टेट हाइवे 29बी पर गरड़दा गांव में भोपतपुरा व गरड़दा मार्ग को जोड़ने वाली रेवा नदी पर बनी पुलिया गत दिनों हुई बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 05, 2025

ग्रामीणों ने की पुलिया की वैकल्पिक मरम्मत
नमाना. भोपतपुरा गरड़दा मार्ग पर पुलिया, ग्रामीणों ने की वैकल्पिक मरम्मत।

नमाना. स्टेट हाइवे 29बी पर गरड़दा गांव में भोपतपुरा व गरड़दा मार्ग को जोड़ने वाली रेवा नदी पर बनी पुलिया गत दिनों हुई बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिया का एक हिस्सा पानी के बहाव के साथ बह गया था। सूचना के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा पुलिया की अस्थाई मरम्मत नहीं करवाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिया की वैकल्पिक मरम्मत कर मार्ग को दुरुस्त किया।

अब इस मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया है। वैकल्पिक मरम्मत होने से भारी वाहन अभी भी निकलना शुरू नहीं हुए हैं। पुलिया टूटने के बाद ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन 10 दिन तक पुलिया की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों ने हताश होकर अपने स्तर पर ही वैकल्पिक मरम्मत कर आवागमन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिया के दोनों ओर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े लगाकर बीच में मिट्टी भर दी, जिससे अब पानी का निकास उस जगह से बंद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन पहले हुई जोरदार बरसात के बाद पुलिया का गरडदा की तरफ का करीब 20 फीट हिस्सा पानी के बाहव के साथ बह गया था। उसे समय किस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / ग्रामीणों ने की पुलिया की वैकल्पिक मरम्मत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट