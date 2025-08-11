11 अगस्त 2025,

सोमवार

बूंदी

सड़क पर कीचड़ व पानी की समस्या पर ग्रामीणों किया विरोध प्रदर्शन

क्षेत्र की भजनेरी ग्राम पंचायत के चीता की झौंपडिया गांव में आम रास्ते पर हो रहे कीचड़ व पानी भरने की समस्या को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 11, 2025

सड़क पर कीचड़ व पानी की समस्या पर ग्रामीणों किया विरोध प्रदर्शन
देई. क्षेत्र की चीता की झौंपडियां गांव के ग्रामीण पानी व कीचड़ की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए।

देई. क्षेत्र की भजनेरी ग्राम पंचायत के चीता की झौंपडिया गांव में आम रास्ते पर हो रहे कीचड़ व पानी भरने की समस्या को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि आम रास्ते पर पानी कीचड़ की समस्या को लेकर प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कीचड़ पानी के कारण गांव में एबुलेंस तक नहीं जाने से प्रसूता को पैदल जाना पडा था। वहीं मरीजों पढ़ने वाले बच्चों को इस कीचड़ का सामना करना पड रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीणो मे रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांव के हालात बदलने की बात करती है, लेकिन हकीकत उससे उलट होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रशासन से शीघ्र समस्या समाधान की मांग उठाई है। शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा।

Published on:

11 Aug 2025 05:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सड़क पर कीचड़ व पानी की समस्या पर ग्रामीणों किया विरोध प्रदर्शन

