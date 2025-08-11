सड़क पर कीचड़ व पानी की समस्या पर ग्रामीणों किया विरोध प्रदर्शन

ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीणो मे रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांव के हालात बदलने की बात करती है, लेकिन हकीकत उससे उलट होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रशासन से शीघ्र समस्या समाधान की मांग उठाई है। शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा।