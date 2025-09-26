ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जताया रोष

भण्डेड़ा. क्षेत्र में भामर-फतेहपुरा मुख्य मार्ग पर नाले की पुलिया के एक तरफ से काफी निकले बरसाती पानी से सड़क कट गई। तभी से ही यह मार्ग बाधित है, इस सड़क के दोनों तरफ के गांवों सहित ढाणियों के राहगीरों को बीस से पच्चीस किमी अतिरिक्त फेरा लगाकर आवश्यक कार्य करने को मजबूर हो रहे है। आवागमन की समस्या को लेकर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कटी सड़क पर एकत्रित होकर एक घंटे तक संबंधित विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है।