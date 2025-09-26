ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जताया रोष

भण्डेड़ा. क्षेत्र में भामर-फतेहपुरा मुख्य मार्ग पर नाले की पुलिया के एक तरफ से काफी निकले बरसाती पानी से सड़क कट गई। तभी से ही यह मार्ग बाधित है, इस सड़क के दोनों तरफ के गांवों सहित ढाणियों के राहगीरों को बीस से पच्चीस किमी अतिरिक्त फेरा लगाकर आवश्यक कार्य करने को मजबूर हो रहे है। आवागमन की समस्या को लेकर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कटी सड़क पर एकत्रित होकर एक घंटे तक संबंधित विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है।
क्षेत्रीय ग्रामीण अविनाश शर्मा, देवलाल योगी, बाबूलाल, रामदेव बैरवा, विनोद मीणा, बुद्धिप्रकाश, मनीष गुर्जर, महावीर बैरवा ने बताया कि इतनी समस्या होने के बाद संबंधित विभाग ने कटी सड़क पर केवल मोटरसाइकिल व पैदल चलने के लिए थोडी-सी जगह को ठीक किया है।
यहां पर किसानों के खेतों की हंकाई जुताई के लिए ट्रैक्टर नहीं निकलने से किसानों के खेतों में गांव से ट्रैक्टर नहीं पहुंच रहे है। इस समस्या को संबंधित विभाग को भी कई बार अवगत करवाया जा चुका है। पर समस्या जस की तस बनी हुई है। यहां पर उचित समाधान नहीं किया जा रहा है। किसानों सहित चौपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या का जल्द समाधान की मांग की है।