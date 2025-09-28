एक माह से मस्टरोल स्वीकृति का इंतजार, 50 नहरें क्षतिग्रस्त

जानकारी अनुसार गुढ़ा बांध की तीन मुय नहरें बारिश के दौरान जगह पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कई जगह तो पत्थर तक निकल गए हैं। सूत्रों की माने तो करीब 50 जगह से नहरें क्षतिग्रस्त हो रही है। वहीं जगह-जगह पर जंगल उगे हुए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के पास बजट का अभाव होने के कारण सितंबर माह के आखिर में भी नहरों की साफ-सफाई वह मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। यहां पर तत्काल बजट मिलने के बाद ही मरम्मत हो सकती है।