तहसील के लिए 26 वर्ष से कर रहे इंतजार, दर्जा नहीं बढ़ने से लोगों में रोष

देई. कस्बे के लोग यहां स्थित उपतहसील को तहसील के दर्जे के लिए 26 वर्ष से राह ताक रहे है, लेकिन अभी तक तहसील का दर्जा नहीं मिला है। लबे समय से देई सहित आसपास के ग्रामीण देई को तहसील का दर्जा मिलने की आस लगाए बैठे है, लेकिन दर्जा नही मिलने से लोगो में रोष व्याप्त है। इस पर लोगों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियो की उदासनीनता पर रोष प्रकट किया। जानकारी के अनुसार कस्बे में उपतहसील वर्ष 1999 में बनी थी। इतने वर्षो में सिर्फ उपतहसील का नया भवन बना है।