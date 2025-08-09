खेतों में भरा पानी किसानों के लिए बना परेशानी

किसान जब खेतों में बुवाई करता है तो अच्छी पैदावार की उम्मीद की आस करता है, लेकिन इस बार लगातार हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसान प्रेमशंकर मीणा जाडला, छीतर लाल सैनी, हनुमान मीणा, निरंजन सेन, मुकेश, रामू मीणा, शंकर लाल, आदि ने बताया की लगातार बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से सोयाबीन, उड़द की फसल गलकर नष्ट हो चुकी है। दो बार फसल नष्ट हो चुकी है। इसके चलते किसान परेशान है।