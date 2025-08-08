बूंदी ब्रांच कैनाल में किया जल प्रवाह शुरू

ऐसे में किसानों की सुविधा को देखते हुए जल प्रवाह शुरू किया गया है। साथ ही कई जगहों पर नहर में पक्के निर्माण कार्य किये जाने के दौरान जमा मिट्टी को हटाने का भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में चंबल में गेट को खोलकर पानी निकासी की जा रही थी। कई किसान लगातार चंबल में गेट खोलकर की जा रही निकासी के पानी को नहर में छोड़ने की मांग कर रहे थे। ऐसे में किसानों की मांग को देखते हुए केनाल में जल प्रवाह शुरू कर दिया गया है।