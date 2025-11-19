गुढ़ा बांध का पानी नहरों में 5 को होगा प्रवाहित

जल संसाधन विभाग कार्यालय में आयोजित बैठक 19 में से में 10 संगमों के अध्यक्ष शामिल हुए। अध्यक्षों ने सबसे पहले गुढा बांध की नहरों की पूरी सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब तक नहरों की सफाई नहीं होगी, तब तक नहरों में जल प्रवाह नहीं किया जाए। गुढ़ा बांध अध्यक्ष शिवराम गुर्जर ने बताया कि नहरों की दशा खराब है। नहरों में झाड़ झंकार उगे हैं। क्षतिग्रस्त पड़ी है। गुर्जर ने बांध से सिल्ट निकालने की मांग की है। बैठक में अध्यक्ष प्रहलाद गुर्जर, बलभद्र सिंह, ने भी नहरों की सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बाद में सभी ने प्रस्ताव लिया की पांच दिसंबर को गुढ़ा बांध की नहरों में जल प्रवाह किया जाएगा।