Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

गुढ़ा बांध का पानी नहरों में 5 को होगा प्रवाहित

गुढ़ा बांध की नहरों में रबी की फसल में सिंचाई के लिए जल प्रवाह को लेकर जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों की बैठक सोमवार को जल संसाधन विभाग कार्यालय में आयोजित की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 19, 2025

गुढ़ा बांध का पानी नहरों में 5 को होगा प्रवाहित

गुढ़ा बांध

हिण्डोली. गुढ़ा बांध की नहरों में रबी की फसल में सिंचाई के लिए जल प्रवाह को लेकर जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों की बैठक सोमवार को जल संसाधन विभाग कार्यालय में आयोजित की गई।

जल संसाधन विभाग कार्यालय में आयोजित बैठक 19 में से में 10 संगमों के अध्यक्ष शामिल हुए। अध्यक्षों ने सबसे पहले गुढा बांध की नहरों की पूरी सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब तक नहरों की सफाई नहीं होगी, तब तक नहरों में जल प्रवाह नहीं किया जाए। गुढ़ा बांध अध्यक्ष शिवराम गुर्जर ने बताया कि नहरों की दशा खराब है। नहरों में झाड़ झंकार उगे हैं। क्षतिग्रस्त पड़ी है। गुर्जर ने बांध से सिल्ट निकालने की मांग की है। बैठक में अध्यक्ष प्रहलाद गुर्जर, बलभद्र सिंह, ने भी नहरों की सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बाद में सभी ने प्रस्ताव लिया की पांच दिसंबर को गुढ़ा बांध की नहरों में जल प्रवाह किया जाएगा।

तीन चरणों में मिलेगा पानी
इस बार गुढ़ा बांध लबालब है। किसानों को रबी की फसल में तीन बार पानी मिलेगा। प्रथम पानी दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक, दूसरी बार जनवरी मध्य से फरवरी तक, तीसरा पानी फसल पकने तक चलेगा।

यहां हुई बैठक में अध्यक्षों के साथ 5 दिसंबर को तीनों नहरों में जल प्रवाह को लेकर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि जहां तक संभव है महात्मा गांधी नरेगा से नहरों की साफ सफाई करवाई जा रही है। जहां अधिक परेशानी है वहां जेसीबी लगाकर कार्य करवाया जा रहा है। बजट का अभाव होने से कुछ समस्या आ रही है।
प्रदीप कसाणा, सहायक अभियंता, जन संसाधन विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गुढ़ा बांध का पानी नहरों में 5 को होगा प्रवाहित

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार्तिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम

कार्तिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम
बूंदी

पट्टा निरस्त किया, भूखंड से हटाया अतिक्रमण

पट्टा निरस्त किया, भूखंड से हटाया अतिक्रमण
बूंदी

छात्र पर छत से गिरा प्लास्टर का टुकड़ा, बच्चों की छुट्टी कर दी

छात्र पर छत से गिरा प्लास्टर का टुकड़ा, बच्चों की छुट्टी कर दी
बूंदी

खेल मैदान होने के बावजूद भी खेलों से वंचित हो रहे बच्चे

खेल मैदान होने के बावजूद भी खेलों से वंचित हो रहे बच्चे
बूंदी

जिम्मेदारों की अनदेखी से बढ़ रहे मेगा हाइवे पर हादसे

जिम्मेदारों की अनदेखी से बढ़ रहे मेगा हाइवे पर हादसे
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.