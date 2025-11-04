डीजल इंजन लगाकर खेतों से निकाल रहे पानी

जानकारी के अनुसार यहां पानी निकासी के लिए ड्रेनेज सुविधा नहीं होने के चलते हर वर्ष किसानों को एक फसल से हाथ धोना पड़ता है। अगस्त माह में हुई बरसात में यह खेत ताल तलैया बन गए और इनमें बोई धान की फसल भी खराब हो गई। जिसके बाद किसानों ने गेहूं की फसल के लिए इन खेतों में डीजल इंजन लगाकर खाली कर दिया और दीपावली के बाद सूखने पर गेहूं की बुवाई का इंतजार था लेकिन दो दिन की बारिश से इन खेतों में फिर पानी भर गया जिससे अब फिर से पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हैं।