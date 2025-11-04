बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष

किसान शंकर लाल महावर, हनुमान मीणा, गौरव आदि ने बताया कि सीएडी के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। जल वितरण समिति अध्यक्ष बंशीलाल मीणा ने बताया कि इस बार नहर का पक्का निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ जगह पर नहर का कार्य अभी तक अधूरा पडा हुआ है, जिसके चलते नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि हर साल मनरेगा की मस्टरोल चलाकर साफ सफाई करवाई जाती थी। इस बार साफ सफाई नहीं करवाई।