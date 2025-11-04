बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष

बडाखेडा. नहर में साफ सफाई के अभाव में भरा पानी।
बड़ाखेड़ा. टेल क्षेत्र के बडाखेडा माइनर की नहर में बिना सफाई के ही पानी छोडने का मामला सामने आया है। नहरी अधिकारी नहरों में सफाई की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक नहरों की सफाई तक नहीं हुई है। क्षेत्र में किसान रबी की फसल बुवाई के लिए रेलना कर रहे हैं। नहरों में विलायती बंबूलों की भरमार है, जिसके चलते नहर का पानी खेतों तक पानी पहुंच पाएगा।
किसान शंकर लाल महावर, हनुमान मीणा, गौरव आदि ने बताया कि सीएडी के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। जल वितरण समिति अध्यक्ष बंशीलाल मीणा ने बताया कि इस बार नहर का पक्का निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ जगह पर नहर का कार्य अभी तक अधूरा पडा हुआ है, जिसके चलते नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि हर साल मनरेगा की मस्टरोल चलाकर साफ सफाई करवाई जाती थी। इस बार साफ सफाई नहीं करवाई।
नहर को मरम्मत की दरकार
कस्बे के समीप नहर टूटी हुई है। इसको लेकर किसानों ने कई बार सीएडी विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक नहर की मरम्मत नहीं हो पाई है, जब भी नहर में पानी आता है तो टूटी हुई नहर से बहकर किसानों के खेतों में बहता है, जिसके चलते किसानों की फसलों को नुकसान होता है। वहीं कई किसानों को सिंचाई से वंचित रहना पडता है।
बडाखेडा माइनर कि साफ सफाई को लेकर सीएडी विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समय पर जेसीबी नहीं भेजी गई, जिसके चलते नहर का पानी आगे नहीं बढ पा रहा है। वहीं टूटी हुई नहर की अभी तक मरम्मत भी नहीं की गई है।
बंशीलाल मीना, अध्यक्ष, जल वितरण समिति, माखीदा
